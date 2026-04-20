Was der HFV über den Ausfall zwischen Buchholz & Teutonia 05 sagt

Der TSV Buchholz war bereit - und wird vermutlich nochmal gegen Teutonia Ottensen anreisen müssen. – Foto: IMAGO / Lobeca

Auf FuPa-Nachfrage hat Teutonia-Abteilungsleiter Marc Hartmann erklärt: "Aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen stehen uns aktuell mindestens sieben Spieler, die in den letzten drei Meisterschaftsspielen auf den Spielberichten aufgeführt waren, am Spieltag nicht zur Verfügung." Er versicherte zudem, den Verband, Buchholz und die Schiedsrichter schon am Samstag informiert zu haben, wieso kam es dann zum kuriosen Ablauf?

Erst in der Stunde vor dem Anpfiff informierte der TSV Buchholz, der noch Punkte im Rennen um den Ligaverbleib benötigt, über den kurzfristigen Spielausfall. "Teutonia 05 hat uns mitgeteilt, heute nicht gegen uns anzutreten", meldete der Gastgeber in den sozialen Medien. Auch im offiziellen Spielbericht stand "Nichtantritt Gäste". Kurios: Buchholz und die Schiedsrichter waren anwesend.

HFV: Geschäftsstelle war nicht besetzt - Teutonia muss Frist einhalten

Die Antwort gibt der Verband, bei dem FuPa ebenfalls nachgefragt hat: Der HFV bestätigt, dass die Teutonia-Absage am Samstag eingegangen ist. Da aber die Geschäftsstelle am Wochenende nicht besetzt war, wurde die Partie im DFBnet nicht abgesetzt. Sonach sind Buchholz und die Schiedsrichter augenscheinlich ihrer Pflicht nachgekommen. Die Absetzung am Sonntag über "Nichtantritt Gast" sei entsprechend folgerichtig gewesen.

Seit Samstag läuft eine Vier-Tage-Frist für den ehemaligen Regionalliga-Klub, um ärztliche Atteste bei der spielleitenden Stelle einzureichen. Kommt Teutonia 05 dieser Pflicht nach, wird die Partie neu angesetzt. Andernfalls gäbe es für Buchholz die Chance auf eine Wertung.

Geregelt ist dieser Vorgang in den Durchführungsbestimmungen des HFV unter Punkt 3.24:

"3.24 Absetzungen / Verlegungen wegen Krankheit (Ergänzung zu § 19 SpO + § 31 JO) Sind im Leistungsbereich für Meisterschafts- und Pokalspiele mindestens 7 Spieler*innen bzw. bei Meisterschaftsspielen im Nichtleistungsbereich oder Pokalspielen wo mindestens eine der beiden Mannschaften aus dem Nichtleistungsbereich ist, mindestens 5 Spieler*innen (bei 9er, 8er, 7er und 6er-Mannschaften mindestens 4 Spieler*innen) einer Mannschaft, die in allen drei Meisterschaftsspielen vor dem abzusetzenden Spiel auf den Spielberichten standen, am Spieltag krank, kann auf den schriftlichen Antrag des Vereins eine Spielabsetzung erfolgen.

LB = Leistungsbereich N-LB = Nicht-Leistungsbereich

11er-LB 7: Nachweise auf allen Spielberichten der letzten 3 Meisterschaftsspiele

11er-N-LB 5 Nachweise auf allen Spielberichten der letzten 3 Meisterschaftsspiele

11er-Pokal-LB 7 Nachweise auf allen Spielberichten der letzten 3 Meisterschaftsspiele

11er-Pokal-N-LB 5 Nachweise auf allen Spielberichten der letzten 3 Meisterschaftsspiele

8er-LB 4 Nachweise auf allen Spielberichten der letzten 3 Meisterschaftsspiele

8er-N-LB 4 Nachweise auf allen Spielberichten der letzten 3 Meisterschaftsspiele

8er-Pokal-LB 4 Nachweise auf allen Spielberichten der letzten 3 Meisterschaftsspiele

8er-Pokal-N-LB 4 Nachweise auf allen Spielberichten der letzten 3 Meisterschaftsspiele

7er-N-LB 4 Nachweise auf allen Spielberichten der letzten 3 Meisterschaftsspiele

Der Antrag muss am ersten Werktag nach Bekanntwerden der erforderlichen Anzahl der Erkrankungen schriftlich dem zuständigen spielleitenden Ausschuss vorgelegt werden. Die entsprechenden Nachweise (ärztliche Atteste bzw. ärztliche Bescheinigungen) sind spätestens bis 4 Tage nach Antragseingang beim zuständigen spielleitenden Ausschuss einzureichen. Aus der ärztlichen Bescheinigung bzw. dem Attest muss hervorgehen, dass Spieler*innen wegen Erkrankung am Spieltag nicht spielfähig sind oder waren. Bei den Junioren und Mädchen kann der schriftliche Nachweis der Schule zur Teilnahme einer schulpflichtigen Veranstaltung, sollte dadurch die o. g. erforderliche Mindestanzahl erreicht werden, hinzugefügt werden.

Der zuständige spielleitende Ausschuss entscheidet über die Neuansetzung des Spieles."

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