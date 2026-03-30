USC Paloma verpflichtet "Fußballer des Jahres": Lennart Merkle kommt

Jan Haimerl (r.) präsentiert Zugang Lennart Merkle. – Foto: USC Paloma

Ab der kommenden Saison wird Lennart Merkle das Trikot des USC Paloma in der Oberliga Hamburg tragen und an der Brucknerstraße auf Torejagd gehen. Der 26 Jahre alte Mittelstürmer, der schon in der Jugend für Paloma stürmte, wechselt vom Ligakontrahenten Niendorfer TSV ins Team Paloma - und kann auf eine überaus erfolgreiche Zeit am Sachsenweg zurückblicken. Für die Oberligamannschaft des NTSV bestritt er in den zurückliegenden acht Jahren fast 200 Pflichtspiele und erzielte in diesen mehr als 80 Tore. Seine sportlichen Leistungen fanden in der Vergangenheit entsprechende Anerkennung: Im August 2022 wurde er zu „Hamburgs Amateurfußballer des Jahres“ geehrt.

„Ich freue mich sehr, dass Lennart in der kommenden Saison für unsere Farben spielt. Ein Spieler mit seinem Profil fehlte bislang noch in unserem Kader. Mit seinen Qualitäten wird unsere Mannschaft wieder einen Tick stärker werden. Lennart hat für sein noch junges Alter schon sehr viel Erfahrung und bereits auch viele Oberligaspiele absolviert. Wir erhoffen uns von der Verpflichtung mehr Präsenz in der Box und eine entsprechend hohe Trefferquote", sagt Ligamanager Jan Haimerl über den Zugang, der in der aktuellen Saison bislang fünfmal für den TSV getroffen hat.

„Ich freue mich riesig auf die Truppe und die neue Herausforderung beim USC. Die Gespräche mit Jan Haimerl und Marius Nitsch waren von Beginn an sehr vertraut und haben mich überzeugt, dass im Sommer der ideale Zeitpunkt ist, um zu Paloma zurückzukehren. Gleichzeitig bedanke ich mich beim NTSV für die schöne Zeit und konzentriere mich jetzt auf die letzten wichtigen Spiele der Saison“, sagt Lennart Merkle.