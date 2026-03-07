 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Viele Ticker, viele Topspiele - und alle Ergebnisse: der Spieltag!

Der Frühling zeigt sich am Niederrhein am Sonntag von seiner schönsten Seite. Bei bestem Wetter versorgt euch FuPa Niederrhein mit allen wichtigen Informationen rund um den Spieltag!

Gestern, 23:05 Uhr
Spieltag am Niederrhein!
Spieltag am Niederrhein! – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Zwischen 15 Grad und in der Sonne sogar 20 Grad werden am Sonntag in Nordrhein-Westfalen erwartet - und das bedeutet für die Amateurfußballer am Niederrhein: perfektes Fußball-Wetter! Was euch der Spieltag am 8. März 2026 bringt, erfahrt ihr hier:

Hier gibt es alle Spiele des Tages

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Duisburg, Dinslaken und Mülheim!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Düsseldorf!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Essen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Grevenbroich-Neuss!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kempen-Krefeld!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kleve-Geldern!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Moers!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Mönchengladbach-Viersen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Oberhausen-Bottrop!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Rees-Bocholt!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Remscheid-Solingen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Wuppertal-Niederberg!

>>> Ähnliches gilt für die Liveticker am Spieltag auf FuPa Niederrhein!

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

Eine Auswahl von Spielen am 8. März 2026

Heute, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
15:00

Heute, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
15:30

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
15:00live

Heute, 16:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
16:00

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
15:30

Heute, 15:00 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
15:00

Heute, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
15:30

Heute, 15:30 Uhr
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
15:30live

