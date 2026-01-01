 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
DV Solingen testet gegen Büderich.
DV Solingen testet gegen Büderich. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Viele Testspiele am Wochenende - mit Ober- und Landesligisten

Zum Jahreswechsel steht am Niederrhein der Hallenfußball im Fokus, doch überraschender Weise wird auch auf vielen Sportplätzen gespielt. Unter anderem Ober- und Landesligisten testen schon regulär bei eisigen Temperaturen.

Zum Jahreswechsel steht am Niederrhein der Hallenfußball im Fokus, doch überraschender Weise wird auch auf vielen Sportplätzen gespielt. Unter anderem Ober- und Landesligisten testen schon regulär bei eisigen Temperaturen. So duellieren sich der FC Büderich und DV Solingen oder Blau-Weiß Mintard empfängt den SV Sodingen. Die Übersicht für das erste Januar-Wochenende 2026.

Die Testspiele am 4. Januar 2026

So., 04.01.2026, 14:00 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
14:00
FC Büderich - DV Solingen

So., 04.01.2026, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
15:30
Sterkr.-Nord - Vikt. Goch II

So., 04.01.2026, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
SSV Dhünn
SSV DhünnSSV Dhünn
15:30
SV Solingen - SSV Dhünn

So., 04.01.2026, 15:15 Uhr
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
Schacht 11 Bottrop
Schacht 11 BottropSchacht 11
15:15
BW Fuhlenbr. - Schacht 11

So., 04.01.2026, 15:00 Uhr
VfB Obermarxloh
VfB ObermarxlohObermarxloh
SSV Welheimer Mark 25
SSV Welheimer Mark 25SSV Welheim
15:00
Obermarxloh - SSV Welheim

So., 04.01.2026, 13:00 Uhr
SSVg Heiligenhaus
SSVg HeiligenhausHeiligenhaus II
Blau-Weiß Langenberg
Blau-Weiß LangenbergBW Langenber
13:00
Heiligenhaus II - BW Langenber

So., 04.01.2026, 15:30 Uhr
Sportfreunde Walsum 09
Sportfreunde Walsum 09SF Walsum 09
Firtinaspor Herne
Firtinaspor HerneFirtinaspor II
15:30
SF Walsum 09 - Firtinaspor II

So., 04.01.2026, 13:00 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95 II
SG Duisburg-Süd 98/20
SG Duisburg-Süd 98/20SG Süd 98/20 II
13:00
Meid. 06/95 II - SG Süd 98/20 II

So., 04.01.2026, 15:30 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern II
15:30
Meid. 06/95 - SV Duissern II

So., 04.01.2026, 13:00 Uhr
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930Gelb Weiß HB III
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
13:00
Gelb Weiß HB III - TB O'hausen

So., 04.01.2026, 15:00 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman III
GW Roland Meiderich
GW Roland MeiderichGW Roland II
15:00
Genc Osman III - GW Roland II

So., 04.01.2026, 13:30 Uhr
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath II
13:30
Urdenbach - SG Benrath II

So., 04.01.2026, 15:00 Uhr
FC Rumeln-Kaldenhausen
FC Rumeln-KaldenhausenFC Rumeln
Viktoria Beeck
Viktoria BeeckVik. Beeck II
15:00
FC Rumeln - Vik. Beeck II

So., 04.01.2026, 13:00 Uhr
SV Concordia Oberhausen
SV Concordia OberhausenConc. Oberh. II
SV Wanheim 1900
SV Wanheim 1900SV Wanheim II
13:00
Conc. Oberh. II - SV Wanheim II

So., 04.01.2026, 13:30 Uhr
Wichlinghauser Kickers
Wichlinghauser KickersWichl. Kick.
SV Heckinghausen
SV HeckinghausenSV H'hausen II
13:30
Wichl. Kick. - SV H'hausen II

So., 04.01.2026, 13:00 Uhr
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach II
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert III
13:00
Unterbach II - SC Velbert III

So., 04.01.2026, 15:00 Uhr
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath II
15:00
VfL Benrath - VfL Benrath II

Die Testspiele am 5. Januar 2026

Mo., 05.01.2026, 19:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
SV Sodingen
SV SodingenSV Sodingen
19:30
BW Mintard - SV Sodingen

