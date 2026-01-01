Viele Testspiele am Wochenende - mit Ober- und Landesligisten

Zum Jahreswechsel steht am Niederrhein der Hallenfußball im Fokus, doch überraschender Weise wird auch auf vielen Sportplätzen gespielt. Unter anderem Ober- und Landesligisten testen schon regulär bei eisigen Temperaturen. So duellieren sich der FC Büderich und DV Solingen oder Blau-Weiß Mintard empfängt den SV Sodingen. Die Übersicht für das erste Januar-Wochenende 2026.
So., 04.01.2026, 15:15 Uhr
BW Fuhlenbr. - Schacht 11
So., 04.01.2026, 15:00 Uhr
Obermarxloh - SSV Welheim
So., 04.01.2026, 13:00 Uhr
Heiligenhaus II - BW Langenber
So., 04.01.2026, 15:30 Uhr
SF Walsum 09 - Firtinaspor II
So., 04.01.2026, 13:00 Uhr
Meid. 06/95 II - SG Süd 98/20 II
So., 04.01.2026, 15:30 Uhr
Meid. 06/95 - SV Duissern II
So., 04.01.2026, 13:00 Uhr
Gelb Weiß HB III - TB O'hausen
So., 04.01.2026, 15:00 Uhr
Genc Osman III - GW Roland II
So., 04.01.2026, 13:30 Uhr
Urdenbach - SG Benrath II
So., 04.01.2026, 15:00 Uhr
FC Rumeln - Vik. Beeck II
So., 04.01.2026, 13:00 Uhr
Conc. Oberh. II - SV Wanheim II
So., 04.01.2026, 13:30 Uhr
Wichl. Kick. - SV H'hausen II
So., 04.01.2026, 13:00 Uhr
Unterbach II - SC Velbert III
So., 04.01.2026, 15:00 Uhr
VfL Benrath - VfL Benrath II
Die Testspiele am 5. Januar 2026
Mo., 05.01.2026, 19:30 Uhr
BW Mintard - SV Sodingen
Hier gibt es alle Spiele des jeweiligen Tages
