Viele Testspiele am Wochenende - mit Ober- und Landesligisten

Zum Jahreswechsel steht am Niederrhein der Hallenfußball im Fokus, doch überraschender Weise wird auch auf vielen Sportplätzen gespielt. Unter anderem Ober- und Landesligisten testen schon regulär bei eisigen Temperaturen. So duellieren sich der FC Büderich und DV Solingen oder Blau-Weiß Mintard empfängt den SV Sodingen. Die Übersicht für das erste Januar-Wochenende 2026.