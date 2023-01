Viel Pech für den TVN

Eine in vielfacher Hinsicht bittere Niederlage kassierte der TVN in Unterjettingen. Einige vergebene Chancen, strittige Schiedsrichterentscheidungen und ein Torwartfehler beim entscheidenden Treffer in der Schlussminute führten zu dem 1:2. Nach einigen Chancen gelang schlußendlich Jannik Höpfer nach 34 Minuten die verdiente Führung. Kurz darauf legte Jannik Höpfer nach, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits obwohl der Ball vom gegnerischen Spieler kam. Mit einem Lattenschuss der Unterjettinger, ihrer einzig wirklichen Torchance ging es dann in die Halbzeit. Nach knapp einer Stunde gelang den in Durchgang 2 besseren Gastgeber per Kopf nach einer Ecke der Ausgleich. Die Jettinger hatten dann auch mehr Chancen, der TVN wieder Pech in Abseitssituationen, wie beispielweise als Marcel Vetter eine Riesenmöglichkeit gehabt hätte. So kam es wie es kommen musste. Mit der letzten Torchance in der 87. Minute fiel in Anschluss an eine Ecke, mit einem im Abseits stehenden Flankengeber, das Siegtor für Unterjettinger.