Viel Aufwand, wenig Ertrag: Nullnummer im Spitzenspiel

Das Bemühen konnte man beiden Teams wahrlich nicht absprechen. Es war aber einfach unglaublich schwierig, auf einem sehr tiefem und holprigem Untergrund gepflegt Fußball zu spielen. Deshalb kein Vorwurf an beide Mannschaften! Wenn bei den Gästen aus der Wagnerstadt offensiv was ging, dann hatte meistens der auffällige Eroll Zejnullahu seine Füße im Spiel. Der 30-jährige Ex-Löwe hatte die erste große Chance des Spiels, zögerte aber frei vor Schweinfurts Keeper Lukas Schneller zu lange (14.). Beide Teams taten sich schwer, Chancen zu kreieren. Das ist nicht unbedingt als Vorwurf an die Offensivabteilungen zu verstehen, beide Defensivreihen agierten einfach sehr aufmerksam und ließen so gut wie nichts zu. Die Hausherren einen Tick gefährlicher, aber auch Endres und Maier vergaben.

Auch im zweiten Durchgang blieb es ein zähes Ringen. Nach einer Stunde setzte der agile Zejnullahu energisch nach, kratzten den Ball noch von der Grundlinie und brachte eine gekonnte Flanke ins Zentrum. Fenninger stieg hoch, hatte eigentlich freie Bahn, setzte aber seinen Kopfball haarscharf am linken Pfosten vorbei - das hätte das 0:1 sein können (60.)! Und die Schnüdel? Hatte ihre beste Chance zehn Minuten später, als Bayreuths Schlussmann Lukas Zahaczewski per überragender Fußabwehr den Einschlag verhinderte (70.). Am Ende konnten beide mit dem Remis leben: Schweinfurt hält den ärgsten Verfolger drei Punkte auf Distanz, Bayreuth holt einen Auswärtspunkt beim Spitzenreiter. Und damit verabschieden sich beide auch in die Winterpause.

Bayreuths Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba sagte im Anschluss an die Partie: "Es war ein sehr ausgeglichenen Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Beide Mannschaften haben ihre Chancen nicht verwertet, somit war es ein gerechtes 0:0, was gefühlt keiner der beiden Mannschaften hilft. Wir haben eine sehr starke Defensivleistung gezeigt, es fehlte aber die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, man müsste sich auch öfter mal trauen, aus der zweiten Reihe zu schießen. Wir gehen jetzt aber erst einmal auf Tabellenplatz zwei in die Winterpause, was für uns sehr zufriedenstellend ist."