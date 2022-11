Video: Derby in Königstein Ein Weggucker zum Hingucken

Seit gefühlt zwei Menschenzeiten, lassen sich die Königsteiner nicht bezwingen und das sollte diesmal anders werden. So der Plan.

Die Hinrunde trudelt so langsam aus. Noch ein paar Highlights gibt es, bevor wir alle in die Fußballferien gehen dürfen. Ein Schmankerl gabs diesen Samstag.

Die versprochene Sonne für den Nachmittag wollte sich dann doch nicht zeigen. Es blieb gleichmäßig trübtassig und wurde schließlich so düster, dass wir den ISO-Bereich der Kameras fast auf Abendniveau hochregeln mussten.

Was sich über 90 Minuten hinweg alles so auf dem Gelände abgespielt hat, haben wir in unserer sportlichen Zusammenfassung dokumentiert. Kommentiert hat´s unser Robert Rist.

Wir wünschen Euch heitere Minuten des gepflegten Lokalsports, mit ein paar kleinen Impressionen drumherum.

Viel Spaß beim gucken.