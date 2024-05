Warbeyen bleibt weiter oben. – Foto: Andreas Zobe

VfR Warbeyen festigt den dritten Platz Regionalliga der Frauen: Die Mannschaft von Trainer Sandro Scuderi bestätigt ihre gute Form mit einem 4:1 gegen den SSV Rhade. Schlusslicht SV Walbeck wird beim 1:4 gegen Arminia Bielefeld unter Wert geschlagen.

Vier Spiele vor Saisonende hat der VfR Warbeyen den dritten Platz in der Regionalliga der Frauen praktisch in der Tasche. Die Mannschaft löste die Aufgabe gegen den Abstiegskandidaten SSV Rhade letztlich ganz souverän und machte mit einem 4:1 (1:1) den vierten Sieg in Folge perfekt.

Verfolger 1. FC Köln II leistete sich hingegen eine überraschende 0:1-Niederlage bei Alemannia Aachen – beide Teams trennen inzwischen sieben Punkte. Diesen Vorsprung wird der VfR, der sich momentan in einer konstant guten Form präsentiert, in jedem Fall ins Ziel bringen.

Die favorisierten Gastgeberinnen hatten auf dem Kunstrasenplatz im Sportzentrum Unterstadt zunächst leichte Anlaufschwierigkeiten. Michelle Büning und Jolina Opladen vergaben in der Anfangsphase gute Möglichkeiten. Und dann fiel wie aus dem Nichts auch noch der Rhader Führungstreffer, als sich ein von Demi Ehler getretener Eckball mit Unterstützung des Windes in die lange Ecke senkte (23.). Doch der VfR Warbeyen ist längst gefestigt genug, um sich durch so etwas nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Der Ausgleich ließ denn auch nicht lange auf sich warten. Nach Vorarbeit von Sophie Schneider traf Jule Dallmann zum 1:1 (32.). Zufriedener Trainer