VfR Nierstein: "Haben unseren Rhyhtmus gefunden" Der VfR im Winter-TÜV: Optimale Voraussetzungen für die Weiterentwicklung der jungen Spieler

Sven Brückner, sportlicher Leiter des VfR Nierstein, berichtet Folgendes.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Wir haben in dieser Spielzeit erst sehr spät unseren Rhythmus gefunden. Nachdem wir in der letzten Saison am Limit gespielt hatten, haben gerade einige unserer jüngeren Spieler Zeit gebraucht, um ihre Leistungen konstant auf den Platz zu bringen. Das kam für uns nicht wirklich überraschend und ist Teil eines Entwicklungsprozesses. Beeindruckend war für mich, dass unser Trainer-Team auch unter Druck sehr fokussiert weitergearbeitet hat und die Spieler sich über einen sehr hohen Aufwand und einen enormen Willen selbst aus der Ergebniskrise befreien konnten. In solchen Phasen reift ein Team und es zeigt mir, dass wir, alle gemeinsam, auf einem guten Weg sind.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Die Bezirksliga Rheinhessen ist in dieser Saison extrem ausgeglichen. An guten Tagen kann wirklich jeder, jeden schlagen und das ist für die Weiterentwicklung unserer jungen Spieler überragend. Wir nehmen die negativen und positiven Erfahrungen aus der Vorrunde mit und wissen, dass wir in jedem Spiel an unser Limit gehen müssen, um am Ende erfolgreich zu sein. Wir haben in dieser Saison viele Punkte unnötig liegen lassen und unser Lehrgeld bezahlt. Wir glauben aber weiterhin an unsere Qualität und haben uns fest vorgenommen in der Tabelle noch einige Plätze gut zu machen. Die Rückkehr von Michel Steffens (Auslandssemester) und Leon Dorsheimer (Verletzung), die uns beide fast die komplette Hinrunde gefehlt haben, wird uns auch sehr guttun. In den restlichen 13 Spielen sind noch 39 Punkte zu verteilen. Es ist also noch vieles möglich.

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant?