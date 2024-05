– Foto: Verein

VfR Hausen verkündet die ersten beiden Neuzugänge für neue Saison Verbandsligist bereitet sich auf kommende Saison vor

Ahmet Tekbas und Batuhan Boz wechseln vom FC Auggen zum VfR Hausen. Die Verpflichtung dieser beiden vielversprechenden Spieler ist ein wichtiger Schritt in der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Vereins und seiner sportlichen Ambitionen.

Ahmet Tekbas wurde in der Jugend beim Freiburger FC ausgebildet, spielte sein erstes Aktivjahr als noch A-Jugendspieler beim Bezirksligist SV Biengen, anschließend wechselte er zum Verbandsligisten FC Auggen. Der technischversierte Linksfuss kann bereits mit seinen 21 Jahren über 50 Spiele in Südbadens höchster Spielklasse nachweisen und ist offensiv flexibel einsetzbar.

Batuhan Boz verbrachte ebenfalls einen Großteil seiner Jugend beim Freiburger FC und wagte anschließend den Schritt von der A-Jugend Oberliga zum ambitionerten Verbandsligsten FC Auggen. Der vielseitig einsetztbare Mittelfeldspieler konnte in seinem ersten Aktivjahr bereits in 29 Verbandsligaspielen seine Fähigkeiten unter Beweis stellen.



Beide Spieler bringen ein enormes Potenzial mit und passen perfekt zu unserer Philosophie, auf junge Talente zu setzen und sie in ihrer Entwicklung zu fördern. Mit unserem Trainer Jan Lindemann, der für seine Arbeit mit jungen Spielern bekannt ist, sind wir zuversichtlich, dass Batuhan und Ahmet eine entscheidende Rolle in unserem Team einnehmen werden.