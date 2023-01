VfR Bürstadt: Frischer Wind dank David Vorreiter Der KOL-Absteiger hat sich in der A-Liga gefangen, sucht aber weiter nach Verstärkungen

Bürstadt. Nach dem Abstieg aus der Kreisoberliga Bergstraße tut sich der VfR Bürstadt auch in der neuen Umgebung recht schwer und belegt Tabellenplatz zwölf. Dass es beim ehemaligen Zweitligisten dennoch viele positive Ansätze gibt, hängt auch mit Trainer David Vorreiter zusammen, der seit Sommer Schwung in den zuletzt etwas wackeligen Laden gebracht hat.

Was geht besser? Gerade in der Anfangsphase gab es Spiele, in denen die Akteure viel zu weit weg von ihren Gegenspielern waren. „Wir haben es dem Gegner zu einfach gemacht“, weiß der Trainer.

Gibt es in der Winterpause personelle Veränderungen? Bereits in der Hinrunde kam Torhüter Markus Rothenhäuser von der SG Lautern, ist nun spielberechtigt. „Trotz sehr intensiver Bemühungen ist er unser vorerst einziger Zugang. Wir bleiben aber an dem Thema dran“, sagt Vorreiter.

Was ist noch drin in dieser Saison? Die Bürstädter wollen den Klassenerhalt so früh wie möglich zu den Akten legen, mit einer guten Endplatzierung die Voraussetzung für eine entspannte Saison 2023/24 legen. Aber auch in dieser tun die eingefleischten VfRler wohl gut daran, eine Rückkehr in die Kreisoberliga nicht zu erwarten.