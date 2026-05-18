VfL Vichttal schlägt beim Regionalliga-Absteiger Wuppertaler SV zu

Das ist Jeff-Denis Fehr (l.). – Foto: Jochen Classen

Nach dem deutlichen 6:0-Erfolg gegen Teutonia Weiden hat der VfL Vichttal am Montag einen spannenden Transfer auf FuPa bekanntgegeben: Aus der Regionalliga West kommt mit Jeff-Denis Fehr ein neuer Spieler für die Offensive - er verlässt den Wuppertaler SV.

Während Vichttal erneut eine gute Saison in der Mittelrheinliga spielt, lief die gerade erst abgelaufene Spielzeit in der Regionalliga West mit Sicherheit nicht nach den Vorstellungen von Fehr und des WSV. Wuppertal ist erstmals seit zehn Jahren abgestiegen und muss entsprechend einen Neustart in der Oberliga Niederrhein moderieren. Der 31-jährige gebürtige Stolberger, der mit seinem Wechsel nach Vichttal in seine Heimat zurückkehrt, erzielte in 22 Einsätzen zwei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.

Fehr hat viel erlebt - Spiele in der 3. Liga und im DFB-Pokal gegen den FC Bayern

Der Routinier läuft zumeist im linken Mittelfeld auf und war in den vergangenen Jahren in der Regionalliga West bei verschiedenen Klubs gesetzt. Neben 27 Einsätzen in der 3. Liga für Hansa Rostock und die SG Sonnenhof Großaspach sowie 59 Partien in der Regionalliga Nord lief der frühere Jugendspieler von Alemannia Aachen auch 161-mal in der West-Gruppe auf. In den Trikots von Wuppertal, KFC Uerdingen, SV Rödinghausen und FC Wegberg-Beeck erzielte er 22 Tore und legte weitere 14 Treffer auf. Im DFB-Pokal traf er mit seinen Mannschaften auf Klubs wie den FC Bayern München, Hertha BSC oder Fortuna Düsseldorf.