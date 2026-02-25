VfL Theesen angelt sich Oberliga-Kapitän und Landesliga-Torjäger

– Foto: VfL Theesen

Aus der Oberliga kommt niemand Geringeres als der Kapitän des SC Verl II Dennis Simic (29). Vom Landesligisten Post TSV Detmold wurde Torjäger Julian Jobstmeister (24) verpflichtet. Aus der eigenen U19 zieht der offizielle FLVW-Ausbildungsverein Ben Kunert (18) und Matheo Burusic (18) hoch.

Während Westfalenligist VfL Theesen den Auftakt in die Rückrunde vergeigt hat (1:4 gegen den FC Nordkirchen), geht die Kaderplanung voran. Zwei externe und zwei interne Neuzugänge wurden für die Spielzeit 2026/27 am Wochenende präsentiert.

Innenverteidiger Simic hat in der Vergangenheit viele Jahre mit dem SC Verl II in der Landesliga gespielt. Im Sommer 2021 ging es für ein Jahr zum damaligen Westfalenligisten SC Herford, bevor er nach einem Jahr zum frisch gebackenen Westfalenliga-Aufsteiger SC Verl II zurückkehrte. Es gelang bekanntlich im Sommer 2024 der Aufstieg in die Oberliga Westfalen. Im westfälischen Amateuroberhaus hat er in den vergangenen anderthalb Jahren 34 Einsätze absolviert. "Als ehemaliger Theesener Jugendspieler sowie guter Freund von Timur Rieger und Jannik Tödtmann passt er auch menschlich perfekt ins Team", heißt es von Vereinsseite.

Angreifer Jobstmeier hat in der Vergangenheit viele Tore in der Bezirks- und Landesliga für den Post TSV Detmold und zuvor die SG Hiddesen-Heidenoldendorf erzielt. In der Saison 2024/25 wurde er mit 23 Treffern Torschützenkönig der Landesliga 1. In der laufenden Spielzeit konnte er an diese Quote noch nicht anknüpfen (5 Tore in 15 Partien).