VfL Theesen beruft neuen Fußballchef aus den eigenen Reihen

Der Saisonstart ist mit fünf Punkten aus fünf Spielen nicht üppig ausgefallen. Die Gegner hießen aber auch schon Kinderhaus und Ostinghausen, die in ganz anderen Sphären erwartet werden. So reicht es aktuell immerhin zu einem Platz "über dem Strich". Der Vorsprung soll möglichst am Sonntag im Auswärtsspiel in Emsdetten ausgebaut werden.

Im Westfalenpokal stehen die Ostwestfalen unter den besten 16 Mannschaften. Siege gegen die Landesligisten SF DJK Mastbruch und VfB Schloß Holte brachten den Achtelfinaleinzug, in dem sich der VfL mit Drittligist SC Verl messen darf.

Nicht zuletzt ist der VfL Theesen seit Sommer 2024 anerkannter Ausbildungsverein im Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW). Dieser Status wurde ganz neu eingeführt als Pendant im Amateurbereich zu den Nachwuchsleistungszentren bei den Profis. Von der U15 bis zur U19 spielen die Junioren-Mannschaften in den höchsten Spielklassen Westfalens.

Da wundert es nicht, dass sich der Verein, der in den letzten 15 Jahren zum vierten Mal in die Westfalenliga aufgestiegen ist, hinter den Kulissen breiter aufstellt. So wird der 28-jährige Ender Kalkan zusätzlich zu seiner Funktion als U15-Trainer die Position des Fußball-Abteilungsleiters übernehmen. Heinz-Werner Stork, der das Amt bisher inne hatte, wird Geschäftsführer des Gesamtvereins. Saida Bekirowski und Kevin Ketscher übernehmen die Stellvertretung für Kalkan.