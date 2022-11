VfL Oldenburg II gewinnt Stadt-Derby

erwischten den besseren Start und erzielten auch durch Tim Winzeck die verdiente Führung. "Wir haben sofort offensiv begonnen und zweimal über die Außen gute Szenen kreiert", sagt SVE-Coach Andreas Bartels.



Nach der Führung habe seine Mannschaft den Faden ein wenig verloren und die Gastgeber übernahmen das Geschehen auf dem Platz. VfL-Coach Steffen Janßen hatte seine Mannschaft ein wenig umstellen müssen, auch den einen oder anderen Spieler aus der Oberligamannschaft des VfL im Kader gehabt. "Dennoch hatte ich ja keine eingespielte Mannschaft auf dem Platz und das hat man in der ersten Viertelstunde auch gesehen", sagt Janßen.



Durch Hanno Kühlcke fiel das 1:1, anschließend schossen Joey Noel Ramuschkat und Mika-Lasse Nienaber den 3:1-Endstand noch vor der Pause heraus. "Wir hatten wohl die bessere Qualität auf dem Platz, aber Eintracht hat mit Ehrgeiz und Teamgeist dagegengehalten und für ein ausgeglichenes Spiel gesorgt", sagt Steffen Janßen. Am Ende sei es ein verdienter Sieg, "doch wer weiß schon, wie das Spiel gelaufen wäre, wenn Eintracht zwei oder drei Tore am Anfang erzielt, hätte", sagt Janßen.



Gästetrainer Andreas Bartels weiß die Niederlage auch einzuschätzen. "Die Niederlage ist ärgerlich, aber sie bringt auch Erfahrungswerte mit sich. Nämlich, dass meine Mannschaft gegen einen qualitativ starken Gegner auch in der zweiten Hälfte mithalten kann", schildert Bartels. Vor allem läuferisch konnte man überzeugen und hat sich auch nicht versteckt sondern mitgespielt".



Für den VfL Oldenburg II steht am kommenden Freitagabend das nächste Stadtderby beim TuS Eversten an, während sich der SV Eintracht Oldenburg beim TSV Abbehausen beweisen muss.



Tore: 0:1 Tim Winzeck (15.), 1:1 Hanno-Helmut Kühlcke (22.), 2:1 Joey Noel Ramuschkat (26.), 3:1 Mika-Lasse Nienaber (32.)