VfL Güldenstern Stade holt gleich drei neue Spieler

Der Fußball-Landesligist VfL Güldenstern Stade hat im jetzigen Wintertransferfenster laut Trainer Jörn Augustin „drei gute Spieler“ dazugewonnen.

Der 24 Jahre alte Fabio Magdanz trainiert schon seit einigen Wochen beim Fußball-Landesligisten mit. Von 2016 bis 2019 war Magdanz beim VfL in der A-Jugend-Niedersachsenliga sowie in der Bezirks- und Landesliga aktiv. Dann zog es ihn fürs Studium nach Jena. Nun ist er zurück in der Heimat.

Der 24-jährige Nico Wiegmann spielte mit Magdanz zusammen in der A-Junioren-Niedersachsenliga. Die Mannschaft wurde seinerzeit von Jörn Augustin trainiert. Er kennt die beiden Spieler also. Nach der A-Jugend schloss sich Wiegmann dem Bezirksligisten FC Oste/Oldendorf an. „Dort hat er bewiesen, dass er eine Mannschaft auch mit führen kann“, sagt Augustin.

VfL Stade Güldenstern holt 18-Jährigen von der SV Drochtersen/Assel zurück