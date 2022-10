VfL Fredenbeck steht ohne Trainer da Olaf Madsen wirft nach dem 0:19 in Harsefeld das Handtuch - Nachfolger nicht in Sicht

7:41 - 0 Punkte aus den letzten vier Partien, davor das Abbruchspiel gegen den TuSV Bützfleth II. Für Trainer Olaf Madsen gab es keinen anderen Ausweg, jetzt einen Schlussstrich zu ziehen. „In Harsefeld mit 10 Mann, davon drei angeschlagen, dann dieses katastrophale 0:19, dazu eine Trainingsbeteiligung in der Woche davor nahe Null, jetzt ist Schluss. Vielleicht rappelt sich die Mannschaft nochmal auf und rückt zusammen, um erstmal die Vorrunde vernünftig zu Ende zu spielen“, sagte Madsen, der über 4 Jahre Trainer der Fredenbecker war und den Verein von der 4. bis in die 2. Kreisklasse führte.

Einen Nachfolger gibt es noch nicht. „Wer Interesse hat, kann sich gerne bei uns melden“, so Obmann Danilo Wutke.