 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

VfB Neckarrems siegt 7:0, SpVgg Renningen mit 9:0, 6:3 von Bissingen

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Enz/Murr los?

von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: TSF Ditzingen

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Kreisliga A1 Enz-Murr
Kreisliga A2 Enz-Murr
Kreisliga A3 Enz-Murr
SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag
FV LB

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.


Kreisliga A1:

SKV Eglosheim – TSV Asperg 3:1

In Eglosheim sahen die Zuschauer eine Partie, die erst nach dem Seitenwechsel so richtig an Fahrt aufnahm. Der TSV Asperg erwischte den besseren Start und ging in der 27. Minute durch Yulian Binder mit 0:1 in Führung. Die Hausherren zeigten sich jedoch wenig beeindruckt und kamen mit viel Energie aus der Kabine. Ein Doppelschlag innerhalb von nur zwei Minuten drehte die Begegnung komplett: Mustafa Dansik (57.) und Emirhan Sagkal (59.) stellten das Ergebnis auf 2:1. In der Folge drängte Asperg auf den Ausgleich, doch die Eglosheimer Defensive hielt stand. In der 90. Minute machte Lirim Shabani mit dem 3:1 den Deckel drauf und sicherte den Heimsieg.

SGV Murr – SV Salamander Kornwestheim II 2:1

Auch in Murr drehten die Gastgeber einen Rückstand in einen Heimerfolg. Die Reserve aus Kornwestheim ging in der 25. Minute durch Tobias Mutschler in Front und nahm die knappe Führung mit in die Pause. Im zweiten Durchgang steigerte sich der SGV Murr merklich und belohnte sich in der 63. Minute durch den Ausgleich von Carl-Philipp Bürker. Nur sechs Minuten später war die Wende perfekt, als Robin Siedler (69.) zum 2:1 einnetzte. In der verbleibenden Spielzeit verteidigte Murr den Vorsprung leidenschaftlich und ließ keine nennenswerten Chancen der Gäste mehr zu.

TSV 1899 Benningen – GSV Pleidelsheim II 0:1

In einer defensiv geprägten Begegnung in Benningen entschied ein einziger Moment über Sieg und Niederlage. Lange Zeit neutralisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld, wobei klare Torchancen Mangelware blieben. Der entscheidende Treffer fiel zum psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt für die Hausherren: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) markierte Nico Sarcev das 0:1 für die Pleidelsheimer Reserve. Im zweiten Durchgang warf Benningen alles nach vorne, biss sich aber am stabilen Abwehrriegel der Gäste die Zähne aus, sodass es beim knappen Auswärtssieg für den GSV blieb.

FV Dersim Sport Ludwigsburg – TSV Grünbühl 1:2

Der TSV Grünbühl präsentierte sich in Ludwigsburg äußerst effektiv und legte bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Erfolg. Ertugrul Erdogan brachte die Gäste früh in der 9. Minute in Führung, bevor Daniel Schick in der 35. Minute auf 0:2 erhöhte. Dersim Sport bemühte sich in der Folge um den Anschluss, fand jedoch erst sehr spät eine Lücke. In der 89. Minute verkürzte Tarik Ibrahimbegovic zwar noch auf 1:2, doch für eine hochemotionale Aufholjagd in der Nachspielzeit reichte die Zeit nicht mehr aus. Grünbühl entführte die drei Punkte.

Türk. SC Kornwestheim – FSV Oßweil 2:1

In Kornwestheim wurde Carmine Pescione zum gefeierten Matchwinner. Er brachte den Türk. SC bereits in der 5. Minute in Führung. Oßweil kämpfte sich jedoch zurück in die Partie und erzielte kurz vor der Pause durch Elias Renner (41.) den Ausgleich zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange, bis die Hausherren erneut jubeln durften: In der 54. Minute war es wieder Carmine Pescione, der zur Stelle war und das 2:1 markierte. In der verbleibenden halben Stunde verteidigte Kornwestheim den knappen Vorsprung gegen die anrennenden Oßweiler und sicherte sich den Heimsieg.

VfB Tamm – TSV Affalterbach 1:3

Affalterbach bewies in Tamm den längeren Atem und entschied die Partie in einer spannenden Schlussphase für sich. Jannik Stephan brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung, doch der VfB Tamm schlug in der zweiten Halbzeit zurück. Christian Stützle glich in der 69. Minute zum 1:1 aus, was die Hoffnung auf einen Punktgewinn bei der Heimelf stärkte. In den letzten Minuten schlug Affalterbach jedoch eiskalt zu: Katriel Lovaglio (85.) und Dominik Janzer (90.) stellten das Ergebnis auf 1:3 und besiegelten damit den Auswärtssieg des TSV.

VfB Neckarrems 1913 – GSV Erdmannhausen 7:0

In Neckarrems erlebten die Zuschauer eine wahre Machtdemonstration der Hausherren. Der VfB dominierte das Geschehen nach Belieben und ließ Erdmannhausen zu keinem Zeitpunkt zur Entfaltung kommen. Florian Noller (19., 50.) eröffnete den Torreigen und legte kurz nach der Pause nach. Danach brachen bei den Gästen alle Dämme: Niklas Mann (52.), Noah Pommerenke (61.), Florian Scholz (64.), Edrisa Njie (75.) und Adem Aktelligül (86.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Ein absolut souveräner Auftritt der Neckaremser, die an diesem Tag in allen Belangen überlegen waren.

GSV Höpfigheim – SG Hochberg/Hochdorf 0:2

Die Spielgemeinschaft Hochberg/Hochdorf feierte in Höpfigheim einen abgeklärten Auswärtssieg. Bereits in der 4. Minute stellte Moritz Lange die Weichen auf Sieg, als er zur frühen Führung traf. Höpfigheim bemühte sich zwar um eine Antwort, fand aber gegen die gut organisierte Defensive der Gäste kaum ein Durchkommen. In der 76. Minute sorgte schließlich Felix Klingler mit dem 0:2 für die endgültige Entscheidung. Die SG verteidigte den Vorsprung konzentriert bis zum Schlusspfiff und nahm die drei Punkte mit nach Hause.

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Kreisliga A2:

SV Leonberg/Eltingen II – Spvgg Warmbronn 2:2

In Leonberg sahen die Zuschauer eine abwechslungsreiche Begegnung, die vor allem in der zweiten Halbzeit an Dramatik gewann. Die Gäste aus Warmbronn erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 7. Minute durch Petrus Erhardt Glöditzsch mit 0:1 in Führung. Lange Zeit bissen sich die Hausherren an der Defensive der Gäste die Zähne aus, doch nach dem Seitenwechsel drehte Leonberg die Partie innerhalb von nur zwei Minuten komplett: Philipp Hanke (66.) und Marco Krönert (68.) stellten das Ergebnis auf 2:1. Die Hoffnung auf den Heimerfolg währte jedoch nicht bis zum Ende. In der 85. Minute markierte Philipp Kindler den Ausgleich zum 2:2-Endstand. Am Ende stand eine Punkteteilung, mit der beide Teams nach diesem hochemotionalen Verlauf wohl leben müssen.

SpVgg Renningen – Spvgg Weil der Stadt 9:0

In Renningen sahen die Zuschauer eine einseitige Machtdemonstration der Hausherren. Die SpVgg Renningen dominierte das Geschehen nach Belieben und ließ Weil der Stadt zu keinem Zeitpunkt in die Partie finden. Oliver Schüle eröffnete bereits in der 5. Minute den Torreigen. Bis zur Pause schraubten Leon Kottucz (15., 43.) und Julius Böhler (29., 45.) das Ergebnis auf eine komfortable 5:0-Führung hoch. Auch nach dem Wiederanpfiff kannten die Renninger keine Gnade: Julius Böhler (65.) machte seinen Dreierpack perfekt, bevor Noa Geiger mit einem lupenreinen Hattrick in der Schlussphase (71., 87., 89.) den deutlichen 9:0-Endstand besiegelte. Für die Gäste war es ein gebrauchter Tag, während Renningen seine enorme Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis stellte.

TSF Ditzingen – TV Möglingen 1:0

In einer von taktischer Disziplin geprägten Begegnung in Ditzingen gab am Ende ein einziger Moment den Ausschlag. Über weite Strecken neutralisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld, wobei klare Einschussmöglichkeiten auf beiden Seiten Seltenheit besaßen. Beide Hintermannschaften agierten äußerst konzentriert und ließen kaum nennenswerte Lücken zu. Die Entscheidung fiel schließlich in der 73. Minute, als David Schmitt das erlösende 1:0 für die TSF Ditzingen erzielte. Die Hausherren verteidigten diesen knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft gegen die Schlussoffensive der Möglinger und sicherten sich so drei wertvolle Zähler in einem intensiven Spiel.

SV Gebersheim – KSV Renningen 4:2

Vor 100 Zuschauern entwickelte sich in Gebersheim eine turbulente Partie mit einer außergewöhnlichen Phase in der ersten Halbzeit. Zunächst ging der KSV Renningen durch Muhammed Sivri (13.) in Führung. Die Antwort der Gebersheimer folgte jedoch prompt und auf bemerkenswerte Weise: Manuel Bayer drehte die Begegnung mit einem Doppelschlag innerhalb der 20. Minute zum 2:1. Marc Zieger erhöhte in der 33. Minute noch vor dem Seitenwechsel auf 3:1. Im zweiten Durchgang sorgte Joas Rau (71.) mit dem 4:1 für die Vorentscheidung. In der Schlussphase kamen die Gäste durch ein Eigentor von Murat Tekeli (85.) noch auf 4:2 heran, doch am Heimsieg der Gebersheimer änderte dies nichts mehr.

SKV Rutesheim (U23) II – FC Gerlingen 1:1

In Rutesheim teilten sich die U23 der SKV und der FC Gerlingen die Punkte in einer Begegnung auf Augenhöhe. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der beide Teams vor allem auf eine stabile Defensive bedacht waren, gelang Aykan Seymen in der 51. Minute der Führungstreffer für die Hausherren. Gerlingen zeigte sich jedoch wenig beeindruckt und erhöhte in der Folge den Druck. In der 74. Minute wurden die Bemühungen der Gäste belohnt, als Fabio Maringolo den Ausgleich zum 1:1 markierte. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Mannschaften leidenschaftlich nach dem Siegtreffer, doch die Abwehrreihen ließen keine weiteren Tore mehr zu, sodass es beim Unentschieden blieb.

Drita Kosova Kornwestheim – TSV Höfingen 2:1

In Kornwestheim feierte Drita Kosova einen hochemotionalen Heimsieg gegen den TSV Höfingen. Sermin Zekjiri brachte die Gastgeber in der 27. Minute in Führung, was gleichzeitig den Pausenstand markierte. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste aus Höfingen motiviert aus der Kabine und belohnten sich in der 58. Minute durch den Ausgleich von Gianluca Russo. Das Spiel stand nun auf Messers Schneide, doch Drita Kosova bewies moralische Stabilität. In der 68. Minute erzielte Alban Krasniqi den viel umjubelten Treffer zum 2:1. Die Hausherren verteidigten den knappen Vorsprung in der Schlussphase konzentriert bis zum Schlusspfiff und behielten die drei Punkte in Kornwestheim.

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Kreisliga A3:

TSV Enzweihingen – TSV Kleinglattbach 2:2

In Enzweihingen sahen die Zuschauer eine Partie mit zwei völlig unterschiedlichen Gesichtern innerhalb der ersten Halbzeit. Der TSV Kleinglattbach erwischte einen Blitzstart und schockte die Hausherren früh: Silas Knodel (8.) und Harun Beldek (15.) sorgten bereits nach einer Viertelstunde für eine komfortable 0:2-Führung. Doch Enzweihingen bewies eine starke Moral und kämpfte sich noch vor dem Seitenwechsel zurück in die Begegnung. Ein Eigentor von Justin Trostel (26.) hauchte der Heimelf neues Leben ein, woraufhin David Hanzouli in der 40. Minute den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2 markierte. In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend, sodass es bei der Punkteteilung blieb.

SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag – FV Kirchheim 6:1

Die SGM Nussdorf/Roßwag lieferte vor eigenem Publikum eine Machtdemonstration ab und ließ dem FV Kirchheim über die gesamte Spielzeit kaum eine Chance. Den Torreigen eröffnete Nikola Ristomanov bereits in der 10. Minute. Tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Johannes Wizemann (45.+3) auf 2:0. Zwar keimte bei den Gästen kurz Hoffnung auf, als Liborio Crosta (53.) den Anschlusstreffer erzielte, doch die SGM antwortete prompt. Erneut Wizemann (60.) per Foulelfmeter sowie Maurizio Aprigliano (77.) stellten die Weichen auf Sieg. In der Schlussphase wurde es deutlich: Denis Kerkez schraubte das Ergebnis mit einem späten Doppelpack in der 90. und 93. Minute auf 6:1 in die Höhe.

TSV Bönnigheim – Spvgg Bissingen 3:6

Ein wahres Torfestival bekamen die 100 Zuschauer in Bönnigheim geboten. In einer hochemotionalen Partie behielt die Spvgg Bissingen am Ende die Oberhand. Nach der frühen Führung durch Anton Blank (14.) und dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Noah Maier (20.), zogen die Gäste durch Giuseppe Giordano (23.), Jason Kelsch (48.) und Eros Ciatto (64.) auf 1:4 davon. Bönnigheim gab sich nicht auf und verkürzte durch Luigi Annunziata (77.), doch Bissingen hatte stets die passende Antwort parat. Bilal Bitmez (82.) und Samuel Saliba (89.) machten den Auswärtssieg perfekt, während Annunziata (83.) lediglich noch Ergebniskosmetik betrieb.

TSV Großglattbach – SV Horrheim 1:3

In Großglattbach entwickelte sich eine dramatische Begegnung, die maßgeblich durch einen frühen Platzverweis beeinflusst wurde. Bereits in der 22. Minute sah Ron Räpple vom SV Horrheim die Rote Karte. Trotz Unterzahl zeigten sich die Gäste jedoch unbeeindruckt. Zwar glich Manuel Mörk (23.) per Handelfmeter die frühe Führung von Emil Arnold (14.) aus, doch ein Eigentor von Jannik Burkhardt (36.) brachte Horrheim noch vor der Pause wieder in Front. In der zweiten Halbzeit verteidigten die Gäste leidenschaftlich und sorgten durch Joshua Krone (64.) für die Entscheidung. Ein hochemotionaler Erfolg für Horrheim, die trotz langer Unterzahl die drei Punkte entführten.

TSV Ensingen – FV Markgröningen 2:1

Vor einer stattlichen Kulisse von 150 Zuschauern lieferten sich der TSV Ensingen und der FV Markgröningen ein intensives Duell, das vor allem in der Schlussphase hitzig wurde. Jona Köpff brachte die Hausherren bereits in der 9. Minute in Führung, doch Nikolaos Paschidis glich in der 33. Minute für die Gäste aus. Den entscheidenden Treffer zum 2:1 markierte Nicholas Coledan in der 66. Minute. Die Schlussminuten waren geprägt von harten Zweikämpfen und zwei Platzverweisen: Erst sah Torschütze Paschidis (75.) auf Markgröninger Seite Rot, kurz vor Ende folgte ihm Ensingens Steffen Roßmann (88.) ebenfalls mit Rot in die Kabine. Am Ende rettete Ensingen den knappen Vorsprung über die Zeit.

SV Illingen 1906 – SGM Riexingen 0:0

In einer von taktischer Disziplin geprägten Partie trennten sich der SV Illingen und die SGM Riexingen mit einem torlosen Unentschieden. Beide Abwehrreihen agierten äußerst konzentriert und ließen kaum nennenswerte Torchancen zu. Das Spiel fand zumeist im hart umkämpften Mittelfeld statt, wo sich beide Mannschaften gegenseitig neutralisierten. Während die Offensivreihen an diesem Tag keinen Weg durch das gegnerische Bollwerk fanden, konnten sich die Torhüter bei den wenigen Abschlüssen auszeichnen. Ein Remis, mit dem beide Teams aufgrund der stabilen Defensivleistung leben können.

FC Mezopotamya Bietigheim – SV Hellas Bietigheim 5:3

Das Bietigheimer Stadtderby hielt alles, was es versprach und begeisterte die 150 Zuschauer bis zur letzten Sekunde. Nach der Führung von Hellas durch Dani Da Silva (20.) drehten Aziz Sapkur (36.) und Ozan Kalkan (39.) die Partie noch vor der Pause. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel glich erneut Da Silva (46.) aus, doch ein Doppelpack von Maximo Sezgi (58., 68.) brachte Mezopotamya mit 4:2 in Front. Die Schlussphase war an Dramatik kaum zu überbieten: In der 90. Minute verkürzte Bashkim Susuri auf 4:3, was eine hochemotionale Nachspielzeit einleitete. Den Schlusspunkt setzte schließlich Charly Beye in der zehnten Minute der Nachspielzeit (90.+10) zum 5:3-Endstand.

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