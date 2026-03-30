VfB Neckarrems siegt 7:0, SpVgg Renningen mit 9:0, 6:3 von Bissingen

In Eglosheim sahen die Zuschauer eine Partie, die erst nach dem Seitenwechsel so richtig an Fahrt aufnahm. Der TSV Asperg erwischte den besseren Start und ging in der 27. Minute durch Yulian Binder mit 0:1 in Führung. Die Hausherren zeigten sich jedoch wenig beeindruckt und kamen mit viel Energie aus der Kabine. Ein Doppelschlag innerhalb von nur zwei Minuten drehte die Begegnung komplett: Mustafa Dansik (57.) und Emirhan Sagkal (59.) stellten das Ergebnis auf 2:1. In der Folge drängte Asperg auf den Ausgleich, doch die Eglosheimer Defensive hielt stand. In der 90. Minute machte Lirim Shabani mit dem 3:1 den Deckel drauf und sicherte den Heimsieg.

Auch in Murr drehten die Gastgeber einen Rückstand in einen Heimerfolg. Die Reserve aus Kornwestheim ging in der 25. Minute durch Tobias Mutschler in Front und nahm die knappe Führung mit in die Pause. Im zweiten Durchgang steigerte sich der SGV Murr merklich und belohnte sich in der 63. Minute durch den Ausgleich von Carl-Philipp Bürker. Nur sechs Minuten später war die Wende perfekt, als Robin Siedler (69.) zum 2:1 einnetzte. In der verbleibenden Spielzeit verteidigte Murr den Vorsprung leidenschaftlich und ließ keine nennenswerten Chancen der Gäste mehr zu.

TSV 1899 Benningen – GSV Pleidelsheim II 0:1

In einer defensiv geprägten Begegnung in Benningen entschied ein einziger Moment über Sieg und Niederlage. Lange Zeit neutralisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld, wobei klare Torchancen Mangelware blieben. Der entscheidende Treffer fiel zum psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt für die Hausherren: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) markierte Nico Sarcev das 0:1 für die Pleidelsheimer Reserve. Im zweiten Durchgang warf Benningen alles nach vorne, biss sich aber am stabilen Abwehrriegel der Gäste die Zähne aus, sodass es beim knappen Auswärtssieg für den GSV blieb.

FV Dersim Sport Ludwigsburg – TSV Grünbühl 1:2

Der TSV Grünbühl präsentierte sich in Ludwigsburg äußerst effektiv und legte bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Erfolg. Ertugrul Erdogan brachte die Gäste früh in der 9. Minute in Führung, bevor Daniel Schick in der 35. Minute auf 0:2 erhöhte. Dersim Sport bemühte sich in der Folge um den Anschluss, fand jedoch erst sehr spät eine Lücke. In der 89. Minute verkürzte Tarik Ibrahimbegovic zwar noch auf 1:2, doch für eine hochemotionale Aufholjagd in der Nachspielzeit reichte die Zeit nicht mehr aus. Grünbühl entführte die drei Punkte.

Türk. SC Kornwestheim – FSV Oßweil 2:1

In Kornwestheim wurde Carmine Pescione zum gefeierten Matchwinner. Er brachte den Türk. SC bereits in der 5. Minute in Führung. Oßweil kämpfte sich jedoch zurück in die Partie und erzielte kurz vor der Pause durch Elias Renner (41.) den Ausgleich zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange, bis die Hausherren erneut jubeln durften: In der 54. Minute war es wieder Carmine Pescione, der zur Stelle war und das 2:1 markierte. In der verbleibenden halben Stunde verteidigte Kornwestheim den knappen Vorsprung gegen die anrennenden Oßweiler und sicherte sich den Heimsieg.

VfB Tamm – TSV Affalterbach 1:3

Affalterbach bewies in Tamm den längeren Atem und entschied die Partie in einer spannenden Schlussphase für sich. Jannik Stephan brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung, doch der VfB Tamm schlug in der zweiten Halbzeit zurück. Christian Stützle glich in der 69. Minute zum 1:1 aus, was die Hoffnung auf einen Punktgewinn bei der Heimelf stärkte. In den letzten Minuten schlug Affalterbach jedoch eiskalt zu: Katriel Lovaglio (85.) und Dominik Janzer (90.) stellten das Ergebnis auf 1:3 und besiegelten damit den Auswärtssieg des TSV.

VfB Neckarrems 1913 – GSV Erdmannhausen 7:0

In Neckarrems erlebten die Zuschauer eine wahre Machtdemonstration der Hausherren. Der VfB dominierte das Geschehen nach Belieben und ließ Erdmannhausen zu keinem Zeitpunkt zur Entfaltung kommen. Florian Noller (19., 50.) eröffnete den Torreigen und legte kurz nach der Pause nach. Danach brachen bei den Gästen alle Dämme: Niklas Mann (52.), Noah Pommerenke (61.), Florian Scholz (64.), Edrisa Njie (75.) und Adem Aktelligül (86.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Ein absolut souveräner Auftritt der Neckaremser, die an diesem Tag in allen Belangen überlegen waren.

GSV Höpfigheim – SG Hochberg/Hochdorf 0:2

Die Spielgemeinschaft Hochberg/Hochdorf feierte in Höpfigheim einen abgeklärten Auswärtssieg. Bereits in der 4. Minute stellte Moritz Lange die Weichen auf Sieg, als er zur frühen Führung traf. Höpfigheim bemühte sich zwar um eine Antwort, fand aber gegen die gut organisierte Defensive der Gäste kaum ein Durchkommen. In der 76. Minute sorgte schließlich Felix Klingler mit dem 0:2 für die endgültige Entscheidung. Die SG verteidigte den Vorsprung konzentriert bis zum Schlusspfiff und nahm die drei Punkte mit nach Hause.