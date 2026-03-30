VfB Neckarrems siegt 7:0, SpVgg Renningen mit 9:0, 6:3 von Bissingen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In Leonberg sahen die Zuschauer eine abwechslungsreiche Begegnung, die vor allem in der zweiten Halbzeit an Dramatik gewann. Die Gäste aus Warmbronn erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 7. Minute durch Petrus Erhardt Glöditzsch mit 0:1 in Führung. Lange Zeit bissen sich die Hausherren an der Defensive der Gäste die Zähne aus, doch nach dem Seitenwechsel drehte Leonberg die Partie innerhalb von nur zwei Minuten komplett: Philipp Hanke (66.) und Marco Krönert (68.) stellten das Ergebnis auf 2:1. Die Hoffnung auf den Heimerfolg währte jedoch nicht bis zum Ende. In der 85. Minute markierte Philipp Kindler den Ausgleich zum 2:2-Endstand. Am Ende stand eine Punkteteilung, mit der beide Teams nach diesem hochemotionalen Verlauf wohl leben müssen.
In Renningen sahen die Zuschauer eine einseitige Machtdemonstration der Hausherren. Die SpVgg Renningen dominierte das Geschehen nach Belieben und ließ Weil der Stadt zu keinem Zeitpunkt in die Partie finden. Oliver Schüle eröffnete bereits in der 5. Minute den Torreigen. Bis zur Pause schraubten Leon Kottucz (15., 43.) und Julius Böhler (29., 45.) das Ergebnis auf eine komfortable 5:0-Führung hoch. Auch nach dem Wiederanpfiff kannten die Renninger keine Gnade: Julius Böhler (65.) machte seinen Dreierpack perfekt, bevor Noa Geiger mit einem lupenreinen Hattrick in der Schlussphase (71., 87., 89.) den deutlichen 9:0-Endstand besiegelte. Für die Gäste war es ein gebrauchter Tag, während Renningen seine enorme Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis stellte.
In einer von taktischer Disziplin geprägten Begegnung in Ditzingen gab am Ende ein einziger Moment den Ausschlag. Über weite Strecken neutralisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld, wobei klare Einschussmöglichkeiten auf beiden Seiten Seltenheit besaßen. Beide Hintermannschaften agierten äußerst konzentriert und ließen kaum nennenswerte Lücken zu. Die Entscheidung fiel schließlich in der 73. Minute, als David Schmitt das erlösende 1:0 für die TSF Ditzingen erzielte. Die Hausherren verteidigten diesen knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft gegen die Schlussoffensive der Möglinger und sicherten sich so drei wertvolle Zähler in einem intensiven Spiel.
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich in Gebersheim eine turbulente Partie mit einer außergewöhnlichen Phase in der ersten Halbzeit. Zunächst ging der KSV Renningen durch Muhammed Sivri (13.) in Führung. Die Antwort der Gebersheimer folgte jedoch prompt und auf bemerkenswerte Weise: Manuel Bayer drehte die Begegnung mit einem Doppelschlag innerhalb der 20. Minute zum 2:1. Marc Zieger erhöhte in der 33. Minute noch vor dem Seitenwechsel auf 3:1. Im zweiten Durchgang sorgte Joas Rau (71.) mit dem 4:1 für die Vorentscheidung. In der Schlussphase kamen die Gäste durch ein Eigentor von Murat Tekeli (85.) noch auf 4:2 heran, doch am Heimsieg der Gebersheimer änderte dies nichts mehr.
In Rutesheim teilten sich die U23 der SKV und der FC Gerlingen die Punkte in einer Begegnung auf Augenhöhe. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der beide Teams vor allem auf eine stabile Defensive bedacht waren, gelang Aykan Seymen in der 51. Minute der Führungstreffer für die Hausherren. Gerlingen zeigte sich jedoch wenig beeindruckt und erhöhte in der Folge den Druck. In der 74. Minute wurden die Bemühungen der Gäste belohnt, als Fabio Maringolo den Ausgleich zum 1:1 markierte. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Mannschaften leidenschaftlich nach dem Siegtreffer, doch die Abwehrreihen ließen keine weiteren Tore mehr zu, sodass es beim Unentschieden blieb.
In Kornwestheim feierte Drita Kosova einen hochemotionalen Heimsieg gegen den TSV Höfingen. Sermin Zekjiri brachte die Gastgeber in der 27. Minute in Führung, was gleichzeitig den Pausenstand markierte. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste aus Höfingen motiviert aus der Kabine und belohnten sich in der 58. Minute durch den Ausgleich von Gianluca Russo. Das Spiel stand nun auf Messers Schneide, doch Drita Kosova bewies moralische Stabilität. In der 68. Minute erzielte Alban Krasniqi den viel umjubelten Treffer zum 2:1. Die Hausherren verteidigten den knappen Vorsprung in der Schlussphase konzentriert bis zum Schlusspfiff und behielten die drei Punkte in Kornwestheim.
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In Enzweihingen sahen die Zuschauer eine Partie mit zwei völlig unterschiedlichen Gesichtern innerhalb der ersten Halbzeit. Der TSV Kleinglattbach erwischte einen Blitzstart und schockte die Hausherren früh: Silas Knodel (8.) und Harun Beldek (15.) sorgten bereits nach einer Viertelstunde für eine komfortable 0:2-Führung. Doch Enzweihingen bewies eine starke Moral und kämpfte sich noch vor dem Seitenwechsel zurück in die Begegnung. Ein Eigentor von Justin Trostel (26.) hauchte der Heimelf neues Leben ein, woraufhin David Hanzouli in der 40. Minute den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2 markierte. In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend, sodass es bei der Punkteteilung blieb.
Die SGM Nussdorf/Roßwag lieferte vor eigenem Publikum eine Machtdemonstration ab und ließ dem FV Kirchheim über die gesamte Spielzeit kaum eine Chance. Den Torreigen eröffnete Nikola Ristomanov bereits in der 10. Minute. Tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Johannes Wizemann (45.+3) auf 2:0. Zwar keimte bei den Gästen kurz Hoffnung auf, als Liborio Crosta (53.) den Anschlusstreffer erzielte, doch die SGM antwortete prompt. Erneut Wizemann (60.) per Foulelfmeter sowie Maurizio Aprigliano (77.) stellten die Weichen auf Sieg. In der Schlussphase wurde es deutlich: Denis Kerkez schraubte das Ergebnis mit einem späten Doppelpack in der 90. und 93. Minute auf 6:1 in die Höhe.
Ein wahres Torfestival bekamen die 100 Zuschauer in Bönnigheim geboten. In einer hochemotionalen Partie behielt die Spvgg Bissingen am Ende die Oberhand. Nach der frühen Führung durch Anton Blank (14.) und dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Noah Maier (20.), zogen die Gäste durch Giuseppe Giordano (23.), Jason Kelsch (48.) und Eros Ciatto (64.) auf 1:4 davon. Bönnigheim gab sich nicht auf und verkürzte durch Luigi Annunziata (77.), doch Bissingen hatte stets die passende Antwort parat. Bilal Bitmez (82.) und Samuel Saliba (89.) machten den Auswärtssieg perfekt, während Annunziata (83.) lediglich noch Ergebniskosmetik betrieb.
In Großglattbach entwickelte sich eine dramatische Begegnung, die maßgeblich durch einen frühen Platzverweis beeinflusst wurde. Bereits in der 22. Minute sah Ron Räpple vom SV Horrheim die Rote Karte. Trotz Unterzahl zeigten sich die Gäste jedoch unbeeindruckt. Zwar glich Manuel Mörk (23.) per Handelfmeter die frühe Führung von Emil Arnold (14.) aus, doch ein Eigentor von Jannik Burkhardt (36.) brachte Horrheim noch vor der Pause wieder in Front. In der zweiten Halbzeit verteidigten die Gäste leidenschaftlich und sorgten durch Joshua Krone (64.) für die Entscheidung. Ein hochemotionaler Erfolg für Horrheim, die trotz langer Unterzahl die drei Punkte entführten.
Vor einer stattlichen Kulisse von 150 Zuschauern lieferten sich der TSV Ensingen und der FV Markgröningen ein intensives Duell, das vor allem in der Schlussphase hitzig wurde. Jona Köpff brachte die Hausherren bereits in der 9. Minute in Führung, doch Nikolaos Paschidis glich in der 33. Minute für die Gäste aus. Den entscheidenden Treffer zum 2:1 markierte Nicholas Coledan in der 66. Minute. Die Schlussminuten waren geprägt von harten Zweikämpfen und zwei Platzverweisen: Erst sah Torschütze Paschidis (75.) auf Markgröninger Seite Rot, kurz vor Ende folgte ihm Ensingens Steffen Roßmann (88.) ebenfalls mit Rot in die Kabine. Am Ende rettete Ensingen den knappen Vorsprung über die Zeit.
In einer von taktischer Disziplin geprägten Partie trennten sich der SV Illingen und die SGM Riexingen mit einem torlosen Unentschieden. Beide Abwehrreihen agierten äußerst konzentriert und ließen kaum nennenswerte Torchancen zu. Das Spiel fand zumeist im hart umkämpften Mittelfeld statt, wo sich beide Mannschaften gegenseitig neutralisierten. Während die Offensivreihen an diesem Tag keinen Weg durch das gegnerische Bollwerk fanden, konnten sich die Torhüter bei den wenigen Abschlüssen auszeichnen. Ein Remis, mit dem beide Teams aufgrund der stabilen Defensivleistung leben können.
Das Bietigheimer Stadtderby hielt alles, was es versprach und begeisterte die 150 Zuschauer bis zur letzten Sekunde. Nach der Führung von Hellas durch Dani Da Silva (20.) drehten Aziz Sapkur (36.) und Ozan Kalkan (39.) die Partie noch vor der Pause. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel glich erneut Da Silva (46.) aus, doch ein Doppelpack von Maximo Sezgi (58., 68.) brachte Mezopotamya mit 4:2 in Front. Die Schlussphase war an Dramatik kaum zu überbieten: In der 90. Minute verkürzte Bashkim Susuri auf 4:3, was eine hochemotionale Nachspielzeit einleitete. Den Schlusspunkt setzte schließlich Charly Beye in der zehnten Minute der Nachspielzeit (90.+10) zum 5:3-Endstand.
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