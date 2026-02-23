VfB Neckarrems siegt 10:0, FC Gerlingen mit 5:4, Hellas Bietigheim top

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
Türk. SC Kornwestheim – VfB Neckarrems 1913 0:10
Ein berauschender Sturmlauf der Gäste, der die Fans in staunendes Schweigen versetzte! Der VfB Neckarrems 1913 spielte sich in einen wahren Rausch und kannte über 90 Minuten kein Innehalten. Florian Scholz (28.) eröffnete den Torreigen, bevor die Partie nach dem Seitenwechsel völlig zugunsten der Gäste kippte. Jannis Seibold (46., 58.), David Bauermeister (47.) und Paul Pommerenke (50.) schraubten das Ergebnis innerhalb weniger Minuten unaufhaltsam in die Höhe. Der Torhunger war damit jedoch noch nicht gestillt: Emanuel Manes (62.), Paul Stumm (67., 77.) sowie Finn Leonberger (74.) ließen das Netz weiter zappeln. Den emotionalen Schlusspunkt unter diese beeindruckende Demonstration von Offensivkraft setzte Noah Pommerenke (86.). Ein Nachmittag voller Spielfreude, der in einem zweistelligen Ergebnis gipfelte.
VfB Tamm – TSV Asperg 3:3
Ein dramatischer Fußball-Krimi, der die Zuschauer durch ein Wechselbad der Gefühle schickte! Der VfB Tamm schien die Partie nach einer fulminanten ersten Halbzeit bereits fest im Griff zu haben. Niklas Gvozdenovic (4., 15.) versetzte den heimischen Anhang mit einem frühen Doppelpack in helle Freude, und als Alen Pasic (44.) kurz vor der Pause auf 3:0 erhöhte, wähnte man sich bereits am Ziel. Doch der TSV Asperg bewies ein unglaubliches Kämpferherz und kam mit einer leidenschaftlichen Moral aus der Kabine. Yulian Binder (46.) und Manuel Wörner (58.) verkürzten den Rückstand, bevor Christopher Conrad (74.) mit dem Ausgleichstreffer für pures Entsetzen bei den Gastgebern und grenzenlosen Jubel bei den Aspergern sorgte. Ein packender Schlagabtausch, der von unbändigem Siegeswillen geprägt war.
SG Hochberg/Hochdorf – SV Salamander Kornwestheim II 4:1
Ein intensiver Nachmittag, an dem die Hausherren von Beginn an ihre Entschlossenheit unter Beweis stellten. Tobias Eichhorn (2.) sorgte für einen Blitzstart, der die Richtung für den weiteren Verlauf vorgab. In der Folge wurde Louis Wiesheu zum umjubelten Mann des Tages: Mit einer beeindruckenden Serie (9., 32., 64.) baute er die Führung der SG Hochberg/Hochdorf kontinuierlich aus und ließ die Herzen der Fans höher schlagen. Die Gäste aus Kornwestheim steckten zwar nicht auf und markierten durch Max Mäule (88.) kurz vor dem Ende noch einen Treffer, doch der Sieg der Heimelf geriet nicht mehr in Gefahr. Ein leidenschaftlicher Auftritt, der durch Konsequenz im Abschluss glänzte.
GSV Erdmannhausen – GSV Pleidelsheim II 4:0
Geduld und Beharrlichkeit zahlten sich in diesem Nachbarschaftsduell aus. Lange Zeit hielten die Gäste aus Pleidelsheim mit viel Einsatz dagegen, doch kurz vor dem Seitenwechsel brach Nick Rath (41.) den Bann und brachte Erdmannhausen in Führung. In der zweiten Halbzeit spielten die Hausherren ihre Überlegenheit mit kühlem Kopf aus. Luca Heusel (74., 90.) und Moritz Rath (83.) sorgten in einer packenden Schlussphase für klare Verhältnisse und ließen den Jubel im Stadion immer wieder aufbranden. Ein Nachmittag voller Entschlossenheit, an dem der GSV Erdmannhausen seine Chancen eiskalt nutzte.
TSV Affalterbach – SKV Eglosheim 3:3
Was für ein hochemotionaler Wahnsinn in der Schlussminute! Affalterbach ging durch Giuseppe Lovaglio (26.) in Führung, doch Mustafa Dansik (33.) und Flakron Shabani (65.) drehten das Spiel zunächst zugunsten der Gäste. Als Marco Röthig (79.) per Handelfmeter ausglich, steuerte alles auf ein spannendes Finale zu. In der 90. Minute überschlugen sich die Ereignisse: Erst traf Murat Dincer (90.) zur vermeintlichen Entscheidung für Eglosheim, doch quasi im Gegenzug markierte Nico Haußmann (90.) den erneuten Ausgleich. Ein dramatischer Schlagabtausch, der bis zur letzten Sekunde vor Spannung knisterte und die Zuschauer völlig fassungslos zurückließ.
FSV Oßweil – TSV 1899 Benningen 3:2
Ein packendes Duell, das durch großen Kampfgeist und ständige Wendungen bestach. Elias Renner (20.) und Dustin Bölzle (30.) brachten Oßweil zunächst komfortabel in Front, doch Benningen bewies Moral. Julian Hofacker sorgte mit einem leidenschaftlichen Doppelschlag (60., 64.) innerhalb von vier Minuten für den Ausgleich und brachte die Spannung zurück auf den Platz. In dieser kritischen Phase zeigte Oßweil jedoch eine starke Reaktion: Erneut war es Dustin Bölzle (71.), der mit seinem zweiten Treffer des Tages für die Entscheidung sorgte. Ein Sieg der Nervenstärke in einer emotional geführten Begegnung.
TSV Grünbühl – SGV Murr 5:0
Eine Machtdemonstration in Grünbühl! Die Hausherren ließen von der ersten Minute an keinen Zweifel an ihrem Siegeswillen aufkommen. Daniel Schick (16.) und Tomo Lovric (34.) stellten die Weichen bereits vor der Pause auf Erfolg. Auch im zweiten Durchgang blieb der TSV am Drücker und glänzte durch hohe Effizienz. Erneut Schick (69.) und Lovric (85.) schraubten das Ergebnis in die Höhe, bevor Ibish Sejdijaj (87.) den Schlusspunkt unter diesen berauschenden Fußballnachmittag setzte. Ein souveräner Auftritt, der durch Spielfreude und defensive Stabilität überzeugte.
FV Dersim Sport Ludwigsburg – GSV Höpfigheim 3:6
Ein torreiches Spektakel, das die Zuschauer von den Sitzen riss! Admir Osmanovic (23.) brachte Dersim Sport per Foulelfmeter in Führung, doch Höpfigheim antwortete prompt durch Tim Wägerle (35.). Nach dem erneuten Führungstreffer für Ludwigsburg durch Mehmet Karakus (36.) wendete Höpfigheim mit purem Willen das Blatt. Christian Kreutter (43.) und Ilir Ternava (51.) leiteten die Wende ein, bevor Kevin Schwerthalter mit einem fulminanten Hattrick (53., 70., 83.) die Partie endgültig entschied. Den Schlusspunkt setzte erneut Karakus (90.), was jedoch nur noch Ergebniskosmetik blieb. Ein emotionaler Schlagabtausch voller Offensivpower.
Kreisliga A2:
SpVgg Renningen – TSV Höfingen 4:0
Eine dominante Vorstellung der Hausherren! Cedric Wurmbrand (14.) stellte bereits früh die Weichen auf Sieg und brachte die Renninger Anhänger zum Jubeln. Auch nach dem Seitenwechsel ließ die Heimelf nicht locker und glänzte durch hohe Effizienz. Riccardo Ronny Bischoff (51.), Leon Kottucz (61.) und Justin Eberhardt (68.) schraubten das Ergebnis innerhalb von nur zwanzig Minuten in die Höhe. Höfingen fand gegen die entschlossene Spielweise der SpVgg kaum Mittel, sodass am Ende ein souveräner Heimsieg ohne Gegentor zu Buche stand.
Drita Kosova Kornwestheim – Spvgg Weil der Stadt 4:0
Drita Kosova präsentierte sich vor heimischer Kulisse in bester Torlaune. Elvis Gashi (25.) brach in der ersten Halbzeit den Bann und sorgte für die verdiente Führung. Nach der Pause übernahm die Heimelf endgültig die Kontrolle: Spetim Muzliukaj (54.) erhöhte zunächst, bevor Sermin Zekjiri (80.) in der Schlussphase alles klar machte. Den Schlusspunkt unter diesen leidenschaftlichen Auftritt setzte erneut Muzliukaj (84.) mit seinem zweiten Treffer des Tages. Ein Nachmittag voller Spielfreude und purer Entschlossenheit.
FC Gerlingen – SV Leonberg/Eltingen II 5:4
Was für ein Wahnsinn in Gerlingen! In einem hochemotionalen Schlagabtausch mit insgesamt neun Treffern behielten die Gastgeber am Ende die Oberhand. Nach dem frühen Rückstand durch Sebastian Kohler (14.) drehten Marvin Mieck (18.), Michael Widmann (29.) und Josip Kulijer (34.) die Partie zunächst furios. Doch Leonberg bewies ein riesiges Kämpferherz und glich durch Gabrijel Kolar (52.) und Leon Hundt (61.) wieder aus. In einer dramatischen Schlussphase sorgten Maximilian Graf (69.) und Nicolas Müller (90.) für die vermeintliche Entscheidung, bevor Patrik Hofmann (90.) in der Nachspielzeit noch einmal für Herzklopfen sorgte. Ein Spektakel, das die Zuschauer bis zur letzten Sekunde fesselte.
KSV Renningen – TSF Ditzingen 2:2
Ein Spiel zweier unterschiedlicher Halbzeiten, das von großem Kampfgeist geprägt war. Der KSV Renningen schien nach den Treffern von Bekir Belkaya (40.) und Levent Cemil Cakaloglu (43.) kurz vor dem Pausenpfiff bereits auf dem sicheren Weg zum Heimsieg. Doch Ditzingen kam mit unbändigem Willen aus der Kabine zurück. Moritz Güttler (65.) hauchte den Gästen neues Leben ein, bevor Nikolaos Bakouris (73.) den Ausgleich markierte. In der verbleibenden Zeit fighteten beide Teams leidenschaftlich um den Siegtreffer, doch es blieb bei der Punkteteilung in diesem intensiven Duell.
SV Gebersheim – TSV Flacht 1:1
In einem hart umkämpften Nachbarschaftsduell teilten sich Gebersheim und Flacht die Punkte. Christopher Welsch (6.) schockte die Hausherren mit einem Blitzstart und brachte die Gäste früh in Front. Gebersheim zeigte sich jedoch unbeeindruckt und antwortete mit viel Herz: Manuel Bayer (35.) markierte noch vor dem Seitenwechsel den Ausgleich. Im zweiten Durchgang lieferten sich beide Mannschaften einen leidenschaftlichen Schlagabtausch um jeden Meter Boden, doch die Abwehrreihen standen stabil. Ein intensiver Nachmittag, an dem der Einsatz auf beiden Seiten bis zum Abpfiff stimmte.
SKV Rutesheim (U23) II – TSV Münchingen II 1:0
Ein echtes Geduldsspiel in Rutesheim! Über weite Strecken neutralisierten sich beide Teams in der Defensive, und Torchancen blieben Mangelware. Als sich viele Zuschauer bereits mit einem torlosen Remis abgefunden hatten, schlug die Stunde von Aykan Seymen. In der 83. Minute bewies er den richtigen Torinstinkt und versenkte den Ball zum viel umjubelten Siegtreffer im Netz. Ein Erfolg der Beharrlichkeit für die Rutesheimer U23, die in der Schlussphase die nötige Entschlossenheit an den Tag legte.
TSV Heimerdingen 1910 II – Spvgg Warmbronn 2:5
Ein torreiches Spektakel, bei dem die Gäste aus Warmbronn am Ende den längeren Atem bewiesen. Heimerdingen erwischte durch Luka Banas (7.) den besseren Start, doch Petrus Glöditzsch (26., 35.) wendete das Blatt mit einem Doppelpack noch vor der Pause. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Christian Ahlborn (48.) auf 1:3. Zwar keimte bei Heimerdingen durch den Anschluss von Sebastian Ernst Riesch (80.) noch einmal kurz Hoffnung auf, doch Tamer Abdelrahman (81.) und Philipp Kindler (83.) antworteten postwendend mit einem Doppelschlag. Ein leidenschaftlicher Auswärtssieg voller Offensivkraft.
Kreisliga A3:
SV Hellas Bietigheim – FV Kirchheim 6:0
Ein berauschender Auftritt der Heimmannschaft! SV Hellas Bietigheim ließ von Beginn an keinen Zweifel daran aufkommen, wer hier das Sagen hat. Dardan Marashi (18.) und Bashkim Susuri (19.) sorgten mit einem frühen Doppelschlag für riesigen Jubel bei den Fans. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Souren Kosejian (46.), bevor Dani Da Silva (63.) und Arsim Susuri (65.) das Ergebnis innerhalb weniger Minuten weiter in die Höhe schraubten. Den Schlusspunkt einer absolut spielfreudigen Partie setzte Michail Nikolaidis (88.) kurz vor dem Ende. Eine Demonstration voller Entschlossenheit und Offensivdrang.
SV Illingen 1906 – TSV Kleinglattbach abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
SG Hohenhaslach/Freudental – Spvgg Bissingen 3:1 Ein packendes Duell, das bis zur Schlussphase auf Messers Schneide stand! Adrian Kurz (39.) brachte die SG Hohenhaslach/Freudental zunächst in Führung, doch die Gäste aus Bissingen hielten mit viel Herz dagegen und glichen durch Eros Ciatto (59.) nach der Pause aus. In der emotionalen Endphase bewiesen die Hausherren jedoch den längeren Atem: Marcel Göttfert (81.) und Jonas Neuffer (90.) sicherten mit ihren späten Treffern den leidenschaftlichen Heimsieg. Ein Erfolg des Willens, der durch puren Kampfgeist bis zur letzten Minute errungen wurde.
FV Markgröningen – TSV Bönnigheim 0:3
Vor 100 Zuschauern präsentierte sich der TSV Bönnigheim eiskalt und effektiv. Noah Maier (27.) behielt zunächst die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter sicher zur Führung. Auch im zweiten Durchgang blieb Maier (56.) der entscheidende Akteur und erhöhte mit seinem zweiten Treffer. Für die Gastgeber vom FV Markgröningen wurde die Aufgabe noch schwerer, als Paul Jung (68.) mit Gelb-Rot vorzeitig den Platz verlassen musste. Sebastian Kreppold (76.) nutzte die Überzahl kurz darauf zum Endstand. Ein souveräner Auswärtssieg, der durch Konsequenz und Disziplin glänzte.
