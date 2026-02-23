VfB Neckarrems siegt 10:0, FC Gerlingen mit 5:4, Hellas Bietigheim top

Ein berauschender Sturmlauf der Gäste, der die Fans in staunendes Schweigen versetzte! Der VfB Neckarrems 1913 spielte sich in einen wahren Rausch und kannte über 90 Minuten kein Innehalten. Florian Scholz (28.) eröffnete den Torreigen, bevor die Partie nach dem Seitenwechsel völlig zugunsten der Gäste kippte. Jannis Seibold (46., 58.), David Bauermeister (47.) und Paul Pommerenke (50.) schraubten das Ergebnis innerhalb weniger Minuten unaufhaltsam in die Höhe. Der Torhunger war damit jedoch noch nicht gestillt: Emanuel Manes (62.), Paul Stumm (67., 77.) sowie Finn Leonberger (74.) ließen das Netz weiter zappeln. Den emotionalen Schlusspunkt unter diese beeindruckende Demonstration von Offensivkraft setzte Noah Pommerenke (86.). Ein Nachmittag voller Spielfreude, der in einem zweistelligen Ergebnis gipfelte.

Ein dramatischer Fußball-Krimi, der die Zuschauer durch ein Wechselbad der Gefühle schickte! Der VfB Tamm schien die Partie nach einer fulminanten ersten Halbzeit bereits fest im Griff zu haben. Niklas Gvozdenovic (4., 15.) versetzte den heimischen Anhang mit einem frühen Doppelpack in helle Freude, und als Alen Pasic (44.) kurz vor der Pause auf 3:0 erhöhte, wähnte man sich bereits am Ziel. Doch der TSV Asperg bewies ein unglaubliches Kämpferherz und kam mit einer leidenschaftlichen Moral aus der Kabine. Yulian Binder (46.) und Manuel Wörner (58.) verkürzten den Rückstand, bevor Christopher Conrad (74.) mit dem Ausgleichstreffer für pures Entsetzen bei den Gastgebern und grenzenlosen Jubel bei den Aspergern sorgte. Ein packender Schlagabtausch, der von unbändigem Siegeswillen geprägt war.

SG Hochberg/Hochdorf – SV Salamander Kornwestheim II 4:1

Ein intensiver Nachmittag, an dem die Hausherren von Beginn an ihre Entschlossenheit unter Beweis stellten. Tobias Eichhorn (2.) sorgte für einen Blitzstart, der die Richtung für den weiteren Verlauf vorgab. In der Folge wurde Louis Wiesheu zum umjubelten Mann des Tages: Mit einer beeindruckenden Serie (9., 32., 64.) baute er die Führung der SG Hochberg/Hochdorf kontinuierlich aus und ließ die Herzen der Fans höher schlagen. Die Gäste aus Kornwestheim steckten zwar nicht auf und markierten durch Max Mäule (88.) kurz vor dem Ende noch einen Treffer, doch der Sieg der Heimelf geriet nicht mehr in Gefahr. Ein leidenschaftlicher Auftritt, der durch Konsequenz im Abschluss glänzte.

GSV Erdmannhausen – GSV Pleidelsheim II 4:0

Geduld und Beharrlichkeit zahlten sich in diesem Nachbarschaftsduell aus. Lange Zeit hielten die Gäste aus Pleidelsheim mit viel Einsatz dagegen, doch kurz vor dem Seitenwechsel brach Nick Rath (41.) den Bann und brachte Erdmannhausen in Führung. In der zweiten Halbzeit spielten die Hausherren ihre Überlegenheit mit kühlem Kopf aus. Luca Heusel (74., 90.) und Moritz Rath (83.) sorgten in einer packenden Schlussphase für klare Verhältnisse und ließen den Jubel im Stadion immer wieder aufbranden. Ein Nachmittag voller Entschlossenheit, an dem der GSV Erdmannhausen seine Chancen eiskalt nutzte.

TSV Affalterbach – SKV Eglosheim 3:3

Was für ein hochemotionaler Wahnsinn in der Schlussminute! Affalterbach ging durch Giuseppe Lovaglio (26.) in Führung, doch Mustafa Dansik (33.) und Flakron Shabani (65.) drehten das Spiel zunächst zugunsten der Gäste. Als Marco Röthig (79.) per Handelfmeter ausglich, steuerte alles auf ein spannendes Finale zu. In der 90. Minute überschlugen sich die Ereignisse: Erst traf Murat Dincer (90.) zur vermeintlichen Entscheidung für Eglosheim, doch quasi im Gegenzug markierte Nico Haußmann (90.) den erneuten Ausgleich. Ein dramatischer Schlagabtausch, der bis zur letzten Sekunde vor Spannung knisterte und die Zuschauer völlig fassungslos zurückließ.

FSV Oßweil – TSV 1899 Benningen 3:2

Ein packendes Duell, das durch großen Kampfgeist und ständige Wendungen bestach. Elias Renner (20.) und Dustin Bölzle (30.) brachten Oßweil zunächst komfortabel in Front, doch Benningen bewies Moral. Julian Hofacker sorgte mit einem leidenschaftlichen Doppelschlag (60., 64.) innerhalb von vier Minuten für den Ausgleich und brachte die Spannung zurück auf den Platz. In dieser kritischen Phase zeigte Oßweil jedoch eine starke Reaktion: Erneut war es Dustin Bölzle (71.), der mit seinem zweiten Treffer des Tages für die Entscheidung sorgte. Ein Sieg der Nervenstärke in einer emotional geführten Begegnung.

TSV Grünbühl – SGV Murr 5:0

Eine Machtdemonstration in Grünbühl! Die Hausherren ließen von der ersten Minute an keinen Zweifel an ihrem Siegeswillen aufkommen. Daniel Schick (16.) und Tomo Lovric (34.) stellten die Weichen bereits vor der Pause auf Erfolg. Auch im zweiten Durchgang blieb der TSV am Drücker und glänzte durch hohe Effizienz. Erneut Schick (69.) und Lovric (85.) schraubten das Ergebnis in die Höhe, bevor Ibish Sejdijaj (87.) den Schlusspunkt unter diesen berauschenden Fußballnachmittag setzte. Ein souveräner Auftritt, der durch Spielfreude und defensive Stabilität überzeugte.

FV Dersim Sport Ludwigsburg – GSV Höpfigheim 3:6

Ein torreiches Spektakel, das die Zuschauer von den Sitzen riss! Admir Osmanovic (23.) brachte Dersim Sport per Foulelfmeter in Führung, doch Höpfigheim antwortete prompt durch Tim Wägerle (35.). Nach dem erneuten Führungstreffer für Ludwigsburg durch Mehmet Karakus (36.) wendete Höpfigheim mit purem Willen das Blatt. Christian Kreutter (43.) und Ilir Ternava (51.) leiteten die Wende ein, bevor Kevin Schwerthalter mit einem fulminanten Hattrick (53., 70., 83.) die Partie endgültig entschied. Den Schlusspunkt setzte erneut Karakus (90.), was jedoch nur noch Ergebniskosmetik blieb. Ein emotionaler Schlagabtausch voller Offensivpower.