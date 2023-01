VfB: Mrozek wirft hin - Duo Lahner / Finger übernimmt Beim Landesliga-Schlusslicht ist der Trainer zurückgetreten +++ Im Kader wird es wieder eine Reihe von Veränderungen geben

A-Lizenzinhaber Mrozek, der seit ein paar Jahren in Moos im Landkreis Deggendorf lebt, kehrte im Sommer 2021 zum VfB Straubing zurück und feierte mit einer damals bunt zusammengewürfelten Truppe, die als Fix-Absteiger gehandelt wurde, völlig überraschend den direkten Klassenerhalt. Auch vor dieser Spielzeit gab es im Kader der Gäubodenstädter wieder etliche personelle Veränderungen, die aber bei weitem nicht so gut wie in der Spielzeit zuvor gemeistert werden konnten. Jobst, Meier & Co. zieren mit mageren sieben Zählern das Tabellenende der Landesliga Mitte. Der Rückstand zur Relegationszone beträgt bereits neun Zähler, der zum rettenden Ufer gar 15 Punkte. Gregor Mrozek leitete die VfB-Kicker zuvor schon zwischen Juni 2018 und August 2019 an. In diesem Zeitraum glückte der erstmalige Aufstieg in die Landesliga. Wie schon bei seinem ersten Engagement ist nun aber vorzeitig Schluss. Warum der ehemalige Nachwuchstrainer des SSV Jahn Regensburg das Handtuch geworfen hat, ist unklar. Der 42-Jährige weilt derzeit im Urlaub und war deshalb für eine Stellungnahme nicht erreichbar.





"Wir möchten uns bei unserem Aufstiegstrainer Gregor Mrozek bedanken, der uns auf eigenen Wunsch verlassen hat. Unvergessen bleibt dabei auch der Last-Minute-Klassenerhalt im letzten Jahr. Auf seinem weiteren sportlichen und privaten Wege wünschen wir Gregor alles erdenklich Gute", gibt Straubings Vorstand Manfred Schötz zu Protokoll. Mit Andreas Lahner, der dem VfB-Vereinsausschuss angehört und sich in den letzten Jahren als Coach im Mädchen-Bereich stark einbrachte, und Franz Finger springen nun zwei Übungsleiter in die Bresche, die beide eng mit dem Klub verbunden sind. Lahner coachte das VfB-Team schon zu Bezirksligazeiten von September 2016 bis September 2017 und war zuvor unter anderem zwei Jahre Co-Trainer beim damaligen Bayernligisten TSV Bogen. Auch Franz Finger hat bereits höherklassige Luft geschnuppert und gehörte einige Jahre dem Trainerstab der SpVgg Hankofen-Hailing an. "Wir sind froh, dass wir mit Andreas Lahner und Franz Finger zwei Trainer mit Stallgeruch sowie zwei VfB-Urgesteine für eine sicherlich nicht einfache Aufgabe gewinnen konnten. Beide sind seit Jahrzehnten mit dem VfB verbunden. Für die Frühjahrsrunde sind wir zuversichtlich, dass unsere beiden neuen Trainer mit dem Team das Bestmögliche schaffen werden", sagt Schötz.