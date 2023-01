VfB Merseburg startet mit zwei Neuzugängen in die Vorbereitung Landesliga Süd +++ Fabian Zwarg und Timo Feldotte sind neu im Kader

Mit Fabian Zwarg kehrt ein alter Bekannter nach Merseburg zurück. Der 25-jährige Offensivspieler wurde im Nachwuchs des VfB IMO ausgebildet, spielte anschließend für den SV Germania Schafstädt und zuletzt für Union Hohenweiden in der Kreisoberliga. Nun wagt er den Schritt in die zweithöchste Spielklasse des Landes. Diese kennt der zweite Winter-Neuzugang indes bereits. Für den SSV Landsberg lief Timo Feldotte schon in der Vergangenheit in der Landesliga Süd auf. Nun bietet der 28-jährige Mittelfeldmann eine weitere Option im Kader von Trainer Marko Zenau. Zu den Spielerprofilen:

