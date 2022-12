VfB Merseburg: Ein Youngster wartet auf seine Spielerlaubnis Landesliga Süd +++ Der Verein bemüht sich um ein Sonderspielrecht für den 17-jährigen Hannes Bielig

Kevin Hitzschke kann seine Enttäuschung kaum verbergen. Vor einiger Zeit hatte der sportliche Leiter des VfB Merseburg Hannes Bielig, einen jungen Fußballer, zum Landesligisten zurückgeholt. „Hannes ist aus unserer Sicht ein Talent, das optimal in unsere Männermannschaft passt. Er bringt alle Voraussetzungen mit, um dort zu bestehen“, schwärmt Hitzschke über den Neuzugang. Das besondere ist nur: Hannes Bielig ist erst 17 Jahre alt und darf eigentlich noch nicht in einer Männermannschaft spielen.

Wechsel nach Meuschau wird zum Hindernis

Die Jugendordnung des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) legt fest, wann eine Ausnahme für Jugendspieler gemacht wird. „Es ist kompliziert“, sagt Hitzschke, der den Youngster schon seit vielen Jahren kennt. So sind bestimmte Kriterien zu erfüllen, um das Spielrecht zu erlangen. Knackpunkt ist aber der Passus, dass eine „ununterbrochene Spielerlaubnis für den Stammverein im letzten Spieljahr“ gegeben sein muss, so der Wortlaut der Jugendordnung. Zum Spielerprofil:

>> Hannes Bielig

Bei Hannes Bielig ist eben genau das nicht der Fall. Seit der G-Jugend kickte er bei den Saalestädtern, die damals noch unter dem Namen VfB IMO Merseburg und später 1. FC Merseburg firmierten. Das wäre ohne Unterbrechung auch heute noch der Fall, wäre der Verein nicht unter dem Namen 1. FC Merseburg in schwieriges Fahrwasser geraten. Zahlreiche Nachwuchsspieler, ja ganze Nachwuchsmannschaften, verließen nach der Amtsübernahme des damaligen Präsidenten Uwe Fruhen den Verein. So auch die C-Jugend des FC, die komplett nach Merseburg-Meuschau wechselte. Bis zur U 17 spielte Bielig dort in der Verbandsliga. Das Problem: der SV Merseburg-Meuschau hat keine A-Jugend-Mannschaft, in der Hannes Bielig in der aktuellen Saison spielen kann. Bliebe nur die Kreisoberliga in Merseburg-Meuschau.

Rückkehr zum VfB bedeutet Spielpause

Mit dem Altersklassenwechsel stand also die Frage im Raum: Was nun? Kreisoberliga oder doch Landesliga? Hannes Bielig entschied sich für den VfB Merseburg, wollte zu seinem Herzensverein zurück. Doch damit begannen die Probleme. Der 17-Jährige bekam keine Spielerlaubnis, obwohl der Verein alle nach der Jugendordnung erforderlichen Dokumente eingereicht hatte. Der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) verwies den Antrag zunächst an den Kreisfachverband (KFV) Saalekreis, der das Begehren ohne schriftliche Begründung ablehnte, später aber wieder auf den FSA verwies. „Jeder scheint hier dem anderen den schwarzen Peter zuzuschieben“, schimpft Kevin Hitzschke, der sich eine Einzelfallprüfung gerade aufgrund der besonderen Umstände gewünscht hätte. Während man sich im Saalekreis gegen ein Spielrecht eines 17-Jährigen aussprach, ist man in den Nachbarkreisen, wie beispielsweise im Burgenlandkreis oder Anhalt-Bitterfeld, anderer Meinung. Dort wurde jüngst gleichaltrigen Spielern die Spielerlaubnis erteilt.

Nun scheint aber Bewegung in die Sache zu kommen. Der FSA beschäftigte sich auf MZ-Nachfrage nochmals mit dem Thema. Sören Osterland, seines Zeichens Vizepräsident Vereinsentwicklung und Qualifizierung im Landesverband erklärt: „In diesem konkreten Fall kann laut der geltenden Jugendspielordnung kein Spielrecht erteilt werden, da der Spieler erst im Sommer zum VfB Merseburg gewechselt war. Grundsätzlich können die zuständigen Kreisfachverbände in begründeten Fällen einen Antrag auf Sonderspielrecht stellen. Auch dies liegt hier nicht vor.“ Heißt: sollte der KFV Saalekreis beim FSA einen Antrag auf „Sonderspielrecht“ stellen, würde der sich dem nicht verschließen und stünde dem, so war zu erfahren, wohlwollend gegenüber.