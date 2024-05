VfB Hallbergmoos: Wird der Ex-Coach zum Spielverderber?

Hallbergmoos – Jetzt könnte es so weit sein: Die Fußballer des VfB Hallbergmoos haben am Mittwoch die große Chance, auf den Aufstiegsrelegationsplatz zu klettern. Im Nachholspiel beim TuS Holzkirchen (14 Uhr) kann das Team mit einem Sieg oder einem Unentschieden Rang zwei vom TSV Wasserburg übernehmen.

„Natürlich wollen wir jetzt Vizemeister werden und die Relegation spielen“, sagt Trainer Christian Endler. Und er weiß, dass Wasserburg, das sich sportlich wieder stabilisiert hat, Druck macht. Der VfB muss also die noch ausstehenden vier Spiele gewinnen, braucht sich mit seiner Bilanz aber nicht zu verstecken: Seit der Winterpause hat Hallbergmooser sieben von neun Landesliga-Partien für sich entschieden – sechs davon mit einem Tor Unterschied. Das nennt man nervenstark.

Die knappen Siege waren aber nicht nur Glück, sondern auch ein Beweis für die körperliche Fitness. „Wir profitieren jetzt von dem Level, das wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben“, sagt Endler. Weitere Trümpfe seien der zweifache Torschütze gegen Kastl, Moritz Sassmann („Er war unser Gamechanger“), sowie die stark besetzte Bank. Gegen Kastl sorgte die Einwechslung von David Küttner für die Wende, und nun steht auch Florian Schmuckermeier wieder bereit. „Außer Fabi Diranko können wir derzeit jeden Spieler gleichwertig ersetzen“, sagt Endler.

Begegnung mit der Vergangenheit

Das Nachholspiel am Maifeiertag wird für den VfB auch eine Begegnung mit der Vergangenheit: Zur Saisonmitte trat Coach Florian Brachtel in Hallbergmoos überraschend zurück, sein Nachfolger wurde Endler. Brachtel ist nun Trainer beim abstiegsgefährdeten TuS Holzkirchen – und gewann gleich das erste Spiel gegen Neufraunhofen mit 3:2. Jetzt heißt es Brachtel gegen Hallbergmoos. „Das sind Geschichten, die der Fußball immer wieder gerne schreibt“, so VfB-Sportleiter Anselm Küchle über die Begegnung.

Übrigens: Brachtel war am Freitag gegen Kastl im Stadion und ging zur Pause beim Stand von 0:2. Er sah einen schlechten VfB Halbergmoos. Als Brachtel weg war, ging die Post ab. Endstand: 3:2.

Aufstellung: VfB Hallbergmoos: Hundertmark – Radovanovic, Opitz, Mömkes, Mayr – Tzikas (Schmuckermeier), Lucksch, Krause, M. Sassmann – Diranko, David (Porr).