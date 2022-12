VfB Hallbergmoos und Trainer Matthias Strohmaier trennen sich – Unerfahrener Brachtel übernimmt Ehemaliger Co-Trainer soll den Abstieg verhindern

Hallbergmoos – Das war’s. Nach zehn Punkten aus 21 Spielen haben sich der VfB Hallbergmoos und Trainer Matthias Strohmaier (28) getrennt. Co-Trainer Florian Brachtel (28) wurde zum neuen Chefcoach befördert. Mit ausschlaggebend war wohl der letzte Eindruck vor der Winterpause, der den absoluten Tiefpunkt einer Horror-Herbstrunde markierte.

Küchle über den Trainerwechsel: „Beide Seiten kamen zu der Entscheidung, dass die Trennung besser ist“

Der Bayernliga-Vorletzte Hallbergmoos war zuvor bei den 1:1-Unentschieden gegen Schwaben Augsburg und Nördlingen konkurrenzfähig gewesen. Das 1:4 bei Tabellennachbar Türkspor Augsburg war jedoch wie ein tonnenschwerer Betonklotz, der das ohnehin wacklige VfB-Fundament endgültig zum Einstürzen brachte. Kraft- und emotionslos waren die Hallbergmooser einmal mehr eher Opfer als Gegner. Schon da war eigentlich klar, dass es so nicht weitergehen kann.

Nun haben sich Trainer Matthias Strohmaier und der VfB Hallbergmoos darauf verständigt, den im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag vorzeitig aufzulösen. Während dieser Saison gab es Momente des Frusts bei Strohmaier. Speziell im Fanclub hatte man daher Angst, dass der Trainer womöglich selbst hinschmeißt. Sportlicher Leiter Anselm Küchle ist aber kein Mann von Schnellschüssen, und deshalb bewahrte er bis zur Winterpause Ruhe. Mit der Suspendierung von vier Spielern kam man dem Coach entgegen, aber nach dem letzten Spiel setzte man sich zur Bestandsaufnahme zusammen. „Beide Seiten kamen zusammen zu der Entscheidung, dass die Trennung besser ist“, sagt Küchle. „Wir sind füreinander durchs Feuer gegangen und haben uns auch fußballerisch weiterentwickelt“, resümiert der scheidende Trainer. Er übernahm den VfB, als dieser mit einem Bein wieder in der Landesliga stand. In der Rückrunde zählte Hallbergmoos jedoch zu den besten Teams der Liga –mit diesem Schwung gelang in der Relegation dann doch noch der Klassenerhalt.

Nach dem Schlussstrich am Söldnermoos will der 28-Jährige erstmal Abstand gewinnen, bevor er seinen weiteren Weg plant. Der Verteidiger gilt als Trainertalent, das in ein paar Jahren den Sprung in den Profibereich schaffen könnte.

VfB Hallbergmoos: Brachtel hat im Herrenbereich bislang erst acht Spiele als Interimstrainer vorzuweisen