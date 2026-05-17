VfB Eichstätt präsentiert neuen Cheftrainer: Steffen Israel wird`s

Von links nach rechts: Der neue Cheftrainer Steffen Israel, Sportlicher Leiter Tobias Grimm und der neue Co-Trainer Michael Wittmann. – Foto: Verein

Der VfB Eichstätt hat als Aufsteiger eine tolle Saison in der Regionalliga Bayern hingelegt. Die Altmühltaler hatten mit dem befürchteten Abstiegskampf nie etwas zu tun und schlossen in der Endabrechnung auf Tabellenplatz sieben ab. Für Aufmerksamkeit sorgte Anfang Februar der abrupte Abschied von Cheftrainer Dominik Betz, der aus privaten Gründen seinen Rückzug erklärte. Im Frühjahr sprang Dominik Haußner ein und führte den VfB zum angepeilten Ligaververbleib. Im Sommer soll nun ein neuer Übungsleiter übernehmen - und nun können die Eichstättter auch einen neuen Cheftrainer präsentieren: