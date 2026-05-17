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VfB Eichstätt präsentiert neuen Cheftrainer: Steffen Israel wird`s
Der 40-Jährige war unter anderem im Nachwuchsbereich des Halleschen FC, des FC Carl Zeiss Jena und beim 1. FC Magdeburg tätig +++ Michael Wittmann wird Co-Trainer
von Mathias Willmerdinger · Heute, 19:25 Uhr · 0 Leser
Von links nach rechts: Der neue Cheftrainer Steffen Israel, Sportlicher Leiter Tobias Grimm und der neue Co-Trainer Michael Wittmann. – Foto: Verein
"Nach einer starken ersten Saison nach dem Wiederaufstieg beendet der VfB Eichstätt die Spielzeit 2025/26 auf einem hervorragenden 7. Platz in der Regionalliga Bayern. Ein großes Dankeschön gilt daher Dominik Haußner, der die Mannschaft seit Jahresbeginn betreute, sowie unserem bisherigen Co-Trainer Florian Grau. Nach 193 Spielen für den VfB und fünf Jahren als Co-Trainer der ersten Mannschaft wird Flo den Verein künftig in neuer Funktion weiter unterstützen", schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.
Ein neuer Coach hat mit Beginn der Vorbereitung das Sagen: Steffen Israel wird bei den Nord-Oberbayern übernehmen. Der erfahrene Fußballtrainer war unter anderem als Pädagogischer Leiter und Jugendtrainer beim Halleschen FC, FC Carl Zeiss Jena und beim 1. FC Magdeburg tätig. Außerdem sammelte er Erfahrung als Cheftrainer in der Regionalliga Nordost bei Hertha 03 Zehlendorf. Hospitationen bei der TSG Hoffenheim, der SV Elversberg und zuletzt beim Schweizer Meister FC Thun runden sein Profil ab.
Unterstützt wird Steffen Israel künftig von Michael Wittmann als neuem Co-Trainer. Der 44-Jährige ist in der Region bestens bekannt und feierte zuletzt mit dem FC Hitzhofen die Meisterschaft in der Kreisliga Donau-Isar. Zuvor war er bereits beim TV Aiglsbach, SV Stammham und TSV Gaimersheim tätig.