Paukenschlag beim VfB Eichstätt: Dominik Betz nicht mehr Trainer

Paukenschlag beim Regionalligisten VfB Eichstätt: Die Nord-Oberbayern stehen plötzlich ohne Cheftrainer da. Dominik Betz hat am gestrigen Dienstag laut offizieller Vereinsversion "aus privaten Gründen" seinen für Außenstehende völlig überraschenden Rücktritt eingereicht. Der 39-Jährige hatte den Posten in der Domstadt erst im Sommer von Dominic Rühl übernommen. Unter der Regie von Betz ist der VfB bislang die Überraschungsmannschaft in der Regionalliga Bayern und überwinterte auf dem fünften Tabellenplatz.
"Der VfB Eichstätt respektiert diese Entscheidung und bedankt sich ausdrücklich bei Domi für seine hervorragende Arbeit, sein großes Engagement und die gemeinsamen Erfolge", heißt es in einer ersten Reaktion des Vereins.
Was sagen die Protagonisten dazu und wie geht`s nun in Sachen Trainer weiter beim VfB Eichstätt? Mehr zum Thema gleich in Kürze...