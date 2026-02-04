Paukenschlag beim VfB Eichstätt: Dominik Betz nicht mehr Trainer Der Coach reichte am gestrigen Dienstag "aus privaten Gründen", wie der Verein mitteilt, seinen Rücktritt ein von Mathias Willmerdinger · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser

Das kommt überraschend: Dominik Betz ist nicht mehr Chefcoach des VfB Eichstätt. – Foto: Johannes Traub

Paukenschlag beim Regionalligisten VfB Eichstätt: Die Nord-Oberbayern stehen plötzlich ohne Cheftrainer da. Dominik Betz hat am gestrigen Dienstag laut offizieller Vereinsversion "aus privaten Gründen" seinen für Außenstehende völlig überraschenden Rücktritt eingereicht. Der 39-Jährige hatte den Posten in der Domstadt erst im Sommer von Dominic Rühl übernommen. Unter der Regie von Betz ist der VfB bislang die Überraschungsmannschaft in der Regionalliga Bayern und überwinterte auf dem fünften Tabellenplatz.