VfB 03 Hilden holt neuen Trainer vom ETB SW Essen

Das ist Patrick Almasi. – Foto: Susanne Dodt (ETB)

Der VfB 03 Hilden hat seinen neuen Trainer für die U19-Niederrheinliga-Mannschaft vorgestellt: Patrick Almasi, zuletzt für ETB Schwarz-Weiß Essen tätig, wird die A-Junioren des Regionalliga-Anwärters im Sommer übernehmen.

Hilden hatte sich zum April von Trainer Norwin Austrup getrennt, weil die U19 in akuter Abstiegsnot steckte. Philipp Schütz, der den höchsten VfB-Nachwuchs vor vier Jahren in die Bundesliga geführt hatte, übernahm in der Folge und führte Hilden Qualifikation. Hier kämpfen die Talente des Klubs zeitnah um den Klassenerhalt in der Niederrheinliga, ansonsten droht der Abstieg.

Almasis klarer Auftrag

Almasi war als Spieler selbst für den SV Straelen aktiv, trainierte aber in den vergangenen Jahren den ETB-Nachwuchs. Die Hildener kennen den 25-Jährigen aus vielen direkten Duellen, schließlich hat hat er in den vergangenen beiden Jahren ebenfalls die U19 trainiert. „Wir sind sehr froh, mit Patrick einen jungen, ambitionierten und sehr vielversprechenden Trainer verpflichtet zu haben, der bereits Erfahrungen in der Niederrheinliga sammeln konnte und sich voll mit unserem Weg identifiziert, auch in den nächsten Jahren vielversprechende Talente an den Seniorenbereich heranzuführen“, sagt der sportliche Leiter Manuel Schulz bei der Vorstellung.