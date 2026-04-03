"Keine andere Wahl": VfB Hilden wechselt Trainer im Abstiegskampf

Der VfB 03 Hilden, der mit seiner zweiten Mannschaft wahrscheinlich aus der Landesliga Niederrhein absteigen wird, will einen weiteren Abstieg verhindern. Deshalb trennt sich der Klub von Trainer Norwin Austrup und installiert in der U19-Niederrheinliga-Mannschaft erneut Philipp Schütz.
In den Vereinsmedien hat der VfB 03 Hilden II über diesen Schritt informiert. Manuel Schulz, Sportlicher Leiter der Reserve und U19, teilt mit: „Wir bedanken uns bei Norwin für seine geleistete Arbeit und sein Engagement in den letzten Jahren. Die bedrohliche Tabellensituation mit nur zwei Punkten Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz und die Leistungen der letzten Wochen lassen uns aber keine andere Wahl."
Hildens U19, die 2022/23 in der U19-Bundesliga spielte, hat aus den vergangenen vier Spielen nur einen Zähler geholt. Insbesondere das 1:1 gegen den VfL Rhede war bitter, da Hilden den Rückstand auf den ETB SW Essen hätten verkürzen können. Die "Zwerge" haben müssen sieben Zähler aufholen, um noch den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Die direkte Abstiegszone ist nur zwei Zähler entfernt, aktuell belegt Hilden einen Qualifikationsplatz.
Mit Philipp Schütz übernimmt eben jener Coach, der Hildens Nachwuchs in der Bundesliga trainiert hat. Er ist parallel Co-Trainer der Oberliga-Mannschaft. Schulz erklärt: "Wir sind sehr froh, dass wir Philipp Schütz davon überzeugen konnten, die Mannschaft zusätzlich zu seiner Funktion bei unserer Ersten bis zum Saisonende inklusive einer möglichen Qualifikationsrunde zu übernehmen. Philipp hat bereits in den letzten Jahren gezeigt, dass er sehr erfolgreich mit jungen Spielern arbeiten kann. Es gilt jetzt die Kräfte für den Saisonendspurt zu bündeln und mindestens den Qualifikationsplatz zu erreichen, wobei wir auch die eigentlich anvisierte Direktqualifikation noch nicht aus den Augen verloren haben. Unterstützt wird Philipp weiterhin von Co-Trainer Sven Otto sowie zusätzlich von Björn Scheffels. So sind wir optimal aufgestellt, um unsere Saisonziele noch zu erreichen!“
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