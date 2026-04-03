"Keine andere Wahl": VfB Hilden wechselt Trainer im Abstiegskampf

Norwin Austrup ist nicht mehr U19-Trainer. – Foto: Frank Thomasini

Der VfB 03 Hilden, der mit seiner zweiten Mannschaft wahrscheinlich aus der Landesliga Niederrhein absteigen wird, will einen weiteren Abstieg verhindern. Deshalb trennt sich der Klub von Trainer Norwin Austrup und installiert in der U19-Niederrheinliga-Mannschaft erneut Philipp Schütz.

In den Vereinsmedien hat der VfB 03 Hilden II über diesen Schritt informiert. Manuel Schulz, Sportlicher Leiter der Reserve und U19, teilt mit: „Wir bedanken uns bei Norwin für seine geleistete Arbeit und sein Engagement in den letzten Jahren. Die bedrohliche Tabellensituation mit nur zwei Punkten Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz und die Leistungen der letzten Wochen lassen uns aber keine andere Wahl."

Hildens Lage ist gefährlich - "Bundesliga-Schütz" soll für Rettung sorgen

Hildens U19, die 2022/23 in der U19-Bundesliga spielte, hat aus den vergangenen vier Spielen nur einen Zähler geholt. Insbesondere das 1:1 gegen den VfL Rhede war bitter, da Hilden den Rückstand auf den ETB SW Essen hätten verkürzen können. Die "Zwerge" haben müssen sieben Zähler aufholen, um noch den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Die direkte Abstiegszone ist nur zwei Zähler entfernt, aktuell belegt Hilden einen Qualifikationsplatz.