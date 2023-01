Verträge mit Cissé und Barth aufgelöst Zwei Spieler verlasen den Fußball-Oberligisten FK Pirmasensrn

„Salif ist auf uns zugekommen mit dem Wunsch, den Verein im Winter verlassen zu dürfen. Das Ergebnis unserer Analyse wollte er nach seiner Freistellung im November nicht abwarten“, erklärt der Sportliche Leiter Marco Steil. „Wir bedauern die Entscheidung von Salif, weil er ein verdienter Spieler war. Intern sind wir jedoch zum Entschluss gekommen, dem Wunsch des Spielers nachzukommen.“ Der Verein bedankt sich bei Salif für seinen unermüdlichen Einsatz in den vielen Jahren. „Wir wünschen ihm sportlich wie privat alles Gute“, betont Steil weiter.



Barth hat sich unterdessen dazu entschieden, seinen Kontrakt am Horeb aus persönlichen Gründen aufzulösen. „Er ist das erste Mal weg aus seiner Heimat und seinem persönlichen Umfeld gewesen und hat über Heimweh geklagt“, sagt Steil. „Wir bedauern die Entscheidung, weil er ein sehr talentierter Torhüter ist, haben aber unter diesen Voraussetzungen einem Wechsel zu einem anderen Oberligisten unter bestimmten Bedingungen zugestimmt.“ Auch ihm wünscht der Verein alles Gute.



In beiden Fällen, so betont der Sportliche Leiter weiter, haben die beteiligten Spieler und Vereine Stillschweigen über die Wechselbedingungen vereinbart.



Der 28 Jahre alte Salif Cissé war im Sommer 2016 vom SV Saar 05 Saarbrücken auf die Husterhöhe gewechselt, wurde schnell zum Vize-Kapitän und absolvierte für „die Klub“ insgesamt 207 Pflichtspiele, darunter allein fast 150 in der Regionalliga Südwest.



Keeper Florian Barth war erst zum Beginn der laufenden Saison von der SV 07 Elversberg zum FK Pirmasens gekommen. Der 19-Jährige kam auf drei Einsätze in der Oberliga-Rheinland-Pfalz/Saar und stand auch für die U23 in der Verbandsliga Südwest zwischen den Pfosten.