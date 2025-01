Wolfgang Schellenberg ist zurück als Sportdirektor beim SV Wacker Burghausen. Mit ihm soll der Weg in die 3. Liga führen. – Foto: Imago Images

Verstärkungen für Bender? »Noch sind wir nicht soweit« Wackers neuer Sportdirektor Wolfgang Schellenberg will nichts überstürzen

Lars Bender hat losgelegt! Der SV Wacker Burghausen ist am Sonntag in die Vorbereitung eingestiegen. Die Salzachstädter hatten mit der Verpfichtung des ehemaligen Nationalspielers und Kapitän von Bayer Leverkusen in der Winterpause für Aufsehen gesorgt. Auch die Verpflichtung von Talentspürnase Wolfgang Schellenberg als Sportdirektor, der einst Bender entdeckte und im Nachwuchs der Löwen förderte, darf als Coup bezeichnet. Nicht nur die Fans in Burghausen sind gespannt, wie das Duo funktionieren wird. Beide betonten auf der eigens vor dem Trainingsstart anberaumten Pressekonferenz erneut mit Nachdruck, wie sehr sie Lust auf die Aufgabe beim SV Wacker haben.

Zunächst gab Bender nochmal Einblicke, wie er und der SV Wacker zusammengefunden haben: "Das neue Jahr startete gut. Es war tatsächlich am 1. Januar, als der Verein Kontakt zu mir aufnahm. Ich war überrascht und musste erstmal eine Nacht darüber schlafen."



Was der 35-Jährige auf seiner ersten Station als Trainer im Herrenbereich vorhat? "Es soll hier was entstehen und wachsen. Die Überzeugung habe ich vom ersten Moment an wahrgenommen. Nicht nur bei den handelnden Personen, sondern auch in der Vision selbst. Letztlich gibt es viele Visionen und Ideen. Es geht darum, die Dinge mit Leben zu füllen. Damit kann ich mich identifizieren. Was ich nicht so mag: Wenn Dinge stagnieren oder irgendwie nur so dahintreiben." Schellenberg: "Wir haben uns fachlich und auch in der Breite sehr, sehr gut aufgestellt."