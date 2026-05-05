Verstärkung von Jahn Regensburg: Bayreuth präsentiert ersten Neuzugang

Bulliger Stürmer: Kelvin Onuigwe (li.) verstärkt die SpVgg Bayreuth. – Foto: Mario Wiedel

Die SpVgg Bayreuth kann den ersten Neuzugang für die kommende Saison vermelden: Kelvin Onuigwe schließt sich der "Oldschdod" an. Der 22-jährige Mittelstürmer wechselt vom SSV Jahn Regensburg II nach Bayreuth und verstärkt künftig die Offensive der Altstädter.

Onuigwe wurde 2003 in Kempten geboren, ist 1,87 Meter groß und bringt mit seiner körperlichen Präsenz, seinem Tempo und seinem Zug zum Tor wichtige Qualitäten für das Angriffsspiel mit. Der Angreifer spielte zuletzt für die U21 des SSV Jahn Regensburg in der Bayernliga Nord. In der laufenden Saison kommt er dort auf 28 Einsätze mit starken 27 Scorerpunkten (16 Tore und 11 Vorlagen). Bei den Profis des Jahn kam er allerdings nicht wie erhofft zum Zug und durfte erst einen Kurzeinsatz in der 3. Liga absolvieren.

Ausgebildet wurde Onuigwe unter anderem beim SV Germering, TSV Milbertshofen und TuS Geretsried, ehe er über den VfR Garching zum SSV Jahn Regensburg wechselte. Dort sammelte er über mehrere Jahre Erfahrung im Herrenbereich und kam auch bereits in der 3. Liga zu einem Kurzeinsatz. In der Saison 2024/25 war er zudem an die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz verliehen.