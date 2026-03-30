Verstärkung aus der Bayernliga: Eichstätt holt Markus Müller Der 25-jährige Abwehrmann kommt im Sommer vom SC Großschwarzenlohe von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:50 Uhr · 0 Leser

Markus Müller (li.) verteidigt in der kommenden Saison für den VfB Eichstätt. – Foto: Mario Wiedel

Der VfB Eichstätt treibt seine Kaderplanungen für die kommende Regionalliga-Saison weiter voran. Nach der wichtigen Vertragsverlängerung mit Abwehrchef Bastian Bösl am Ende der vergangenen Woche, können die Altmühltaler nun den nächsten Sommerneuzugang präsentieren: Defensivspezialist Markus Müller (25) kommt vom derzeitigen Bayernligisten SC Großschwarzenlohe in die Domstadt und hat einen Vertrag bis Sommer 2028 unterschrieben.

Der gebürtige Treuchtlinger (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) lernte das Fußballspielen bei seinem Heimatverein ESV Treuchtlingen. Über den FC Ehekirchen und den TSV Forstinning führte ihn sein Weg vor knapp zwei Jahren im Sommer 2024 zum SC Großschwarzenlohe. Mit den Mittelfranken feierte er in der vergangenen Saison den Meistertitel in der Landesliga Nordost und den Aufstieg in die Bayernliga, wo der 25-Jährige schnell zu einer Stütze heranreifte. In der laufenden Saison in der Bayernliga Nord kam er bislang in allen 25 Partien zum Einsatz und stand dabei 24 Mal in der Startelf. Mit dem Wechsel nach Eichstätt wagt er nun den Sprung in die höchste Amateurklasse.





Eichstätts Sportlicher Leiter Tobias Grimm (re.) begrüßt Neuzugang Markus Müller. – Foto: VfB Eichstätt

"Markus hat sich in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt durch verschiedene Ligen bis zur Bayernliga vorgearbeitet. Dabei hat er stets bewiesen, dass er sich an neue Herausforderungen anpassen und sich stetig weiterentwickeln kann. Sowohl sportlich als Stammspieler in Landes- oder Bayernliga als auch persönlich, was die Kapitänsrolle beim aktuellen Verein unter Beweis stellt. Umso mehr freuen wir uns, mit ihm einen Spieler aus der Region für uns gewonnen zu haben, der großes Potenzial besitzt, sich auch in Eichstätt zu beweisen", ist Eichstätts Sportlicher Leiter Tobias Grimm fest davon überzeugt, einen guten Transfer getätigt zu haben.