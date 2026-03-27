Vorm Heimspiel gegen die Kickers: Frohe Kunde für den VfB Eichstätt

Bastian Bösl (li.) hat sehr zur Freude des Sportlichen Leiters Tobias Grimm seinen Vertrag beim VfB Eichstätt verlängert. – Foto: VfB Eichstätt

Der VfB Eichstätt bastelt weiter eifrig am Kader für die kommende Saison. Nachdem die Nord-Oberbayern vor wenigen Tagen bekanntgegeben haben, dass mit Daniel Martin ein neuer Torhüter im Sommer in der Domstadt anheuert , kann der VfB nun eine ganz wichtige Vertragsverlängerung vermelden: Abwehrchef Bastian Bösl hat seinen auslaufenden Kontrakt um ein weiteres Jahr bis Sommer 2027 verlängert. Der 28-Jährige hat sich in Eichstätt zum unumstrittenen Stammspieler und zur Führungsfigur entwickelt. Zudem geht Bösl getrost als Identifikationsfigur mit Lokalkolorit durch, stammt er doch aus Lippertshofen (Gemeinde Gaimersheim) im Landkreis Eichstätt.

"Wir freuen uns riesig über die Vertragsverlängerung mit unserem Abwehrchef Bastian Bösl. Seit seiner Rückkehr hat sich Basti überragend entwickelt. Er geht auf dem Platz als Fels in der Defensive und daneben immer mehr als echte Führungspersönlichkeit voran", frohlockt Eichstätts Sportlicher Leiter Tobias Grimm.

Auch Grimm hebt seine Vita hervor: "Seine Geschichte macht das Ganze noch besonderer: Er stammt aus Lippertshofen unweit von Eichstätt. Seine ersten Schritte im Herrenbereich machte er dabei bei seinem Heimatverein in der A- und Kreisklasse, sowie erstmals im VfB-Dress innerhalb der zweiten Mannschaft des Vereins in der Bezirksliga. Nach der wichtigen Erfahrung in der Landesliga beim FC Ehekirchen ist er zu uns zurückgekehrt. Somit geht dieser gemeinsame, erfolgreiche Weg weiter. Basti ist für uns mittlerweile ein absoluter Ankerspieler. Umso schöner, dass er sich bewusst für unseren weiteren Weg beim VfB entschieden hat."