»Verein, der zu mir passt«: Obermeier übernimmt SG Edenstetten Erfahrener Übungsleiter bildet ab sofort gemeinsam mit Co-Spielertrainer Andreas Ober das Trainerduo beim Deggendorfer Kreisklassisten

"Nach dem Rücktritt von Mario haben wir sofort mit der Suche begonnen und Robert war dabei unsere Wunschlösung. Er bildet ab sofort mit Andi Ober und dem Duo Dirk Götze/Thomas Weiske das Edenstettener Trainerquartett. Wir haben uns bewusst für einen erfahrenen Mann an der Linie entschieden, der schon Erfolge vorweisen kann und der sowohl mit sehr jungen Spielern sowie unseren erfahrenen Mannen umgehen kann. Unser kurzfristiges Ziel ist es gemeinsam mit Robert die Klasse zu halten und mittelfristig wieder weiter oben anzugreifen", erklärt Edenstettens sportlicher Leiter Andreas Artmeier, der in den letzten beiden Spielen vor der Winterpause interimsmäßig mit Andi Ober das Coaching übernommen hatte und dabei zwei wichtige Siege gegen die Kellerkinder SV Irlbach und 1. FC Poppenberg feiern konnte.

Robert Obermeier geht seine neue Aufgabe mit viel Vorfreude an. "Nach meinem Rücktritt beim SV Schalding-Heining, wo ich knapp zweieinhalb Jahre von der U16 bis zur U19 tätig war, war mir relativ schnell klar, dass ich wieder im Herrenbereich als Trainer arbeiten will. Edenstettens Andi Artmeier war sehr hartnäckig, was eine Verpflichtung angeht. Nur wollte ich nach dem Rücktritt von Mario Eller nicht noch vor dem Winter einsteigen. Noch dazu war ich über die Pause sehr froh. Nach zwei Gesprächen mit der sportlichen Leitung der SG war mir klar, dass ich dort einen Verein vorfinde, der zu mir passt und umgekehrt. Persönlich war mir auch sehr wichtig, dass Co-Spielertrainer Andi Ober in gleicher Funktion erhalten bleibt. Edenstetten hat sich die letzten Jahre als "Dorfverein" einen sehr guten Namen in der Nachwuchsarbeit gemacht, was natürlich für jeden Trainer von Vorteil ist", betont der 49-Jährige, der in der Vergangenheit unter anderem schon den SV Auerbach, den 1. FC Poppenberg oder den FC Handlab-Iggensbach betreute.

Als Tabellensechster liegen Kroiss, Hutterer, Müller-Eckstein und Co. bereits 15 Zähler hinter Platz zwei und müssen bei nur fünf Punkten Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsrang den Blick eher nach unten richten. "Nach einem durchwachsenen Saisonstart hatten wir zum Ende der Hinrunde eine Durststrecke von insgesamt sieben sieglosen Spielen mit dem Negativhöhepunkt zuhause gegen Stephansposching (1:6) und dem einhergehenden Rücktritt von Spielercoach Eller. Die letzten beiden Spiele vor der Winterpause konnten letztendlich mit viel Kraft und auch Glück siegreich gestaltet werden. Somit finden wir uns nicht am Tabellenende, werden aber wahrscheinlich bis zuletzt Punkte gegen den Abstieg sammeln müssen", weiß Andreas Artmeier, der darauf hofft, dass das Team mit dem neuen Chefanweiser die Kurve bekommt. Seinen Pflichtspieleinstand feiert Obermeier dann Ende März im Gastspiel beim Vorletzten SV Schwanenkirchen.