Zweifacher Torschütze: Adriano Spoth – Foto: Wolfgang Künstle

Verbandsliga-Kompakt: VfR Hausen überrascht in Rielasingen Erst am Ende zeigt der SC Lahr gegen den SV Bühlertal seine Klasse Verlinkte Inhalte VL Südbaden

"In der Offensive haben wir brutal viel Qualität", sagt der der Trainer des Fußball-Verbandsligisten SC Lahr, Sascha Schröder. Dies bekommt der SV Bühlertal beim 0:5 (0:1) am Dienstagabend an der Dammenmühle zu spüren. Eine Überraschung ist dem VfR Hausen gelungen. Der Spieltag in der Übersicht:

Der Effekt des Trainerwechsels hat sich für den VfR Hausen vorerst total bezahlt gemacht: Unter der Führung des von Jan Lindemann ließ der Aufsteiger dem 1:0 gegen den FC Teningen ein sensationell anmutendes 4:1 beim bisherigen Tabellendritten aus Rielasingen-Arlen folgen. Lindemann lobte nach dem Spiel nicht nur die Kampf- und Laufbereitschaft seiner neuen Mannschaft sondern auch deren taktische Disziplin: „Wir wussten, wie die Rielasinger spielen und haben das konterkariert. Die Räume, über die sie Gefahr aufbauen wollten, haben wir zugestellt.“ Den Hausenern, die am Samstag den SC Pfullendorf an der Möhlin erwarten, spielte auch in die Karten, dass sie bereits in der Anfangsphase mit 2:0 in Führung gegangen waren und somit den Gastgeber unter Zugzwang gesetzt hatten. „Ein Zuschauer hat zu mir gesagt, dass wir die cleverere Mannschaft waren. Ich nehme das als Kompliment“, sagte Lindemann, der einen seiner besten Spieler, Ebrima Sowe Musu Jaiteh, schon nach 20 Minuten auswechseln musste. Doch diesmal stachen alle Hausener Joker: Kaan Boz und Florian Ries beispielsweise trafen unmittelbar nach ihren Einwechslungen. Tore: 0:1 Suwareh (6.), 0:2 Faller (10.), 1:2 Ugondu (40.), 1:3 Boz (65.), 1:4 Ries (90.+4.). Schiedsrichter: Heilig (Erzingen). Zuschauer: 220.

"In der Offensive haben wir brutal viel Qualität", sagt der der Trainer des Fußball-Verbandsligisten SC Lahr, Sascha Schröder. Dies bekommt der SV Bühlertal beim 0:5 (0:1) am Dienstagabend an der Dammenmühle zu spüren. Es spricht viel für das derzeitige Selbstbewusstsein des südbadischen Pokalfinalisten, wenn man schon mit einem Punktgewinn beim Freiburger FC unzufrieden ist. Dies war aus dem Lager des SC Lahr vor dem Heimspiel gegen den SV Bühlertal zu vernehmen, gegen den es gelte, so etwas wie Wiedergutmachung zu betreiben. Beim 5:0 gegen die Elf vom Mittelberg gelang die Rehabilitierung vollkommen, wobei es sich trefflich streiten lässt, ob der deutliche Erfolg dem Spielverlauf entspricht oder nicht. "Wir könnten sogar noch höher führen", behauptete ein SC-Anhänger auf der Haupttribüne des Lahrer Stadions, nachdem ein Kopfball von Johannes Wirth den Weg ins Bühlertaler Tor zum 5:0-Endstand gefunden hatte. Der Bühlertaler Trainer Andy Brandenburg sagte indes nach dem Schlusspfiff: "Es gab hier eine lange Phase, in der wir dem 1:1 näher waren als die Lahrer dem 2:0." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. SC Lahr: Sokolov – Allgaier (46. Keita), Sören Zehnle, Kalt, Lehmann (67. Makaya) – Bross, Monga (75. Wirth), Gallus (60. Schoner) – Fries, Spoth, Häußermann (75. Gerasch). Tore: 1:0, 2:0 Häußermann (6., 70.), 3:0, 4:0 Spoth (73., 74.), 5:0 Wirth (83.). SR: Fante (Neuenburg). Zuschauer: 220.

In der Fußball-Verbandsliga marschiert der FC 08 Villingen unbeirrbar in Richtung Meisterschaft. Auch der SV Linx muss die Klasse der Miletic-Truppe neidlos anerkennen und verliert mit 0:4. Die Nullachter zeigten sogleich, wer Herr im Hause ist und spielten mutig nach vorn. Kevin Hezel köpfte nach einer Ecke von Neven Ivancic den Spitzenreiter bereits nach einer Viertelstunde in Führung. In der 28. Minute vermochte Dominik Emminger nach Vorarbeit von Dario Holenstein das 2:0 zu markieren. Emminger war es auch, der vor 70 Zuschauern am Tag der Arbeit in der 33. Spielminute zum 3:0 einnetzte. Der starke Stürmer setzte in der zweiten Halbzeit noch einen drauf. In der 78. Minute markierte er mit einem platzierten Schuss in den Winkel in der einseitigen Begegnung den Endstand. Sechs Spieltage vor Schluss hat der FC 08 II 65 Punkte und damit neun mehr als der härteste Verfolger FC Auggen gesammelt.

Schiedsrichter Stefan Meran-Linz aus Schopfheim hatte mit fairen Partie keine Mühe. Nullacht-Trainer Daniel Miletic bilanzierte zufrieden: „Das war ein sehr guter und souveräner Auftritt von uns. In dieser Verfassung sind wir kaum zu schlagen.“ Der FC 08 Villingen II gastiert am kommenden Sonntag beim FV Lörrach-Brombach. FC 08 Villingen II: Amiti, Jonathan Spät, Bächle, Seemann, Holenstein (54. Yannick Spät), Ivancic (61. Staiger), Emminger, Mboob (54. Naletic), Zeiser (69. Scherer), Laatsch, Hezel (76. Balazh). Tore: 1:0 Hezel (5.), 2:0 Emminger (28.), 3:0 Emminger (33.), 4:0 Emminger (78.). SR: Stefan Meran-Linz, ZS: 70.

Durch den Sieg beim Vorletzten SC Konstanz-Wollmatingen verbesserte sich der FV Lörrach-Brombach auf Verbandsliga-Rang 13, rückte auf einen Punkt ans rettende Ufer heran. Das frühe 0:1 konterte Maurice Muslic (1:1/15.), allen voran über Johannes Binkert sorgte der FVLB für Gefahr. Ein Elfmeter führte zum 2:1: Julian Rümmele traf den Pfosten, den Abpraller verwertete John Zamorano (36.). Zwar traf der SC nach der Pause die Latte (60.), doch „wir hatten das Spiel im Griff“, so FVLB-Trainer Thorsten Szesniak. Jonah Trefzer sorgte mit seiner Torpremiere im Aktivbereich (per Kopf nach Binkert-Flanke) für das 3:1 (67.). Kurz darauf konnte Schiedsrichterin Sina Gieringer die Partie verletzungsbedingt nicht weiterleiten. Ersatz fand sich unter den Zuschauern: Landesliga-Referee Munir Hamad aus Konstanz sprang ein.

FVLB: Dorfs; Böhler, Komljenovic (90.+9 Meier), Lorenz, Hinrichsen; Trefzer (80. Kirtzeck), D’Agostino, Zamorano, Muslic (90.+2 Jovanovic); Binkert, Rümmele (56. Schwald). Tore: 1:0 Hahn (8.), 0:1 Muslic (16.), 1:2 Zamorano (36.), 1:3 Trefzer (67.). Schiedsrichterin: Gieringer (Sasbach). Zuschauer: 120. Bes.: Rümmele (FVLB/36.) verschießt FE.

Ein so torreiches Spiel wie in der Vorrunde (6:0 für den FFC) war aus verschiedenen Gründen nicht zu erwarten. Zum einen haben die Elztäler unter ihrem neuen Trainer Kevin Maier ihr Prügelknaben-Image abgelegt, zum anderen tritt der FFC seltener so auf wie noch in der ersten Halbserie. So war das 1:1 ein korrektes Resultat, dem beide Trainer Positives abgewinnen konnten. Die Sportfreunde gingen durch den ersten Schuss aufs Freiburger Tor mit 1:0 in Führung. Doch wie schon zuletzt im Heimspiel gegen den SC Lahr bewies die Freiburger Moral und kamen in der Schlussphase noch zum Ausgleich. Nach einem Handspiel von Florian Bührer im Strafraum verwandelte Nikolas Zeyer den Strafstoß sicher zum 1:1. Für SF-Coach Kevin Maier war dieses Ergebnis „völlig okay“ und „wichtig im Abstiegskampf“. Am kommenden Samstag (16 Uhr) plant er mit seinem Team einen Sieg beim SV Bühlertal, um diesen in der Tabelle zu überholen. FFC-Trainer Jan Ernst sagte: „Ich bin total zufrieden, wie wir uns in den letzten zwanzig Minuten aufgebäumt haben.“ Tore: 1:0 Claudius Bührer (59.), 1:1 Zeyer (79./Handelfmeter). Schiedsrichter: Mourad (Freiburg). Zuschauer: 200.

„Heute ist der Knoten einfach mal geplatzt“, sagte der Teninger Trainer Fabio Saggiomo nach dem Kantersieg gegen den Tabellenletzten. „Wir haben das Singener Tor von der ersten bis zur letzten Minute belagert und diesmal eben auch getroffen.“ Saggiomo schränkte bei aller Euphorie freilich ein, dass die Gäste nach dem 1:0 und dem 3:0 selbst gute Möglichkeiten zu einer Resultatsveränderung ausließen. „Ich weiß aber nicht, ob ein Treffer hier den Spielverlauf groß verändert hätten.“ Der FC Teningen zeigte jedenfalls eine eindrucksvolle Reaktion auf die Niederlage beim VfR Hausen und polierte am Maifeiertag seine Tordifferenz auf – auch deshalb zogen die Breisgauer in der Tabelle an Rielasingen-Arlen vorbei. Am kommenden Samstag gastiert der FCT beim kriselnden SV Linx, Saggiomo sieht sein Team im Aufstiegsrennen mental wieder auf der Höhe: „Die Jungs glauben dran.“ Tore: 1:0 Riechert (14.), 2:0 Resch (19.), 3:0 Froß (27.), 4:0, 5:0 beide Haselbacher (53./ET, 62.), 6:0 Resch (65.), 7:0 Siegert (71.), 8:0 Hoelle (90.). SR: Bugglin (Weil). ZS: 250. Gelb-Rot: Singen (65.).