Veränderter Winterfahrplan für den Oberligisten VfR Aalen

Der VfR Aalen hat seinen Wintervorbereitungsplan für die Rückrunde der Oberliga Baden-Württemberg angepasst und setzt auf einen intensiven Testspielrhythmus, um optimal in die zweite Saisonhälfte zu starten. Trainer und Verantwortliche wollen durch anspruchsvolle Gegner die Mannschaft auf die entscheidenden Spiele vorbereiten, insbesondere auf das Derby gegen den TSV Essingen am 1. März 2025.

Mit sechs Testspielen gegen Gegner aus verschiedenen Leistungsklassen bereitet sich der VfR Aalen auf den Wiedereinstieg in die Oberliga Baden-Württemberg vor. Den Auftakt bildete die Begegnung mit dem Regionalligisten 1. Göppinger SV, die am vergangenen Wochenende mit 3:1 gewonnen wurde.

Am Samstag, 25. Januar, um 13 Uhr, trifft der VfR auf die U23 der SpVgg Greuther Fürth. Der Regionalligist stellt nicht nur fußballerisch eine Herausforderung dar, sondern wird auch physische Qualitäten fordern. Weiter geht es am 1. Februar um 17 Uhr gegen die Reserve des FC Ingolstadt, die ebenfalls in der Regionalliga beheimatet ist. Dieses Spiel bietet die Möglichkeit, sich mit einem dynamischen und spielstarken Gegner zu messen.

Am 7. Februar um 19 Uhr reist der VfR Aalen zur SpVgg Gröningen-Satteldorf, einem ambitionierten Landesligisten. Dieses Spiel bietet die Chance, taktische Feinheiten einzuüben und Spielpraxis zu sammeln. Eine Woche später, am 15. Februar um 14 Uhr, steht ein weiteres Auswärtsspiel beim TSGV Waldstetten auf dem Programm. Der Landesligist wird dem VfR die Gelegenheit geben, offensive Lösungen gegen tief stehende Gegner zu erarbeiten.

Den Abschluss der Vorbereitung bildet das Heimspiel gegen den TSV Rain am 22. Februar um 14 Uhr. Dieses Duell wird als Generalprobe für den Ligastart dienen und dürfte Aufschluss darüber geben, wie gut die Mannschaft für das Duell mit dem TSV Essingen gerüstet ist.

Ausgangslage in der Oberliga

Der VfR Aalen überwintert auf dem vierten Tabellenplatz der Oberliga Baden-Württemberg. Mit neun Siegen, sieben Unentschieden und vier Niederlagen hat sich die Mannschaft eine solide Basis erarbeitet, liegt jedoch 24 Punkte hinter dem dominierenden Tabellenführer SG Sonnenhof Großaspach. Dennoch bleibt das Ziel, sich in der Spitzengruppe der Liga zu etablieren und möglicherweise noch um Platz drei mitzukämpfen.

Erstes Pflichtspiel gegen TSV Essingen

Am 1. März 2025 um 15 Uhr startet der VfR Aalen mit einem Heimspiel gegen den Tabellenzwölften TSV Essingen in die Rückrunde. Dieses Derby verspricht nicht nur Spannung, sondern könnte auch richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf werden. Ein erfolgreicher Start ist entscheidend, um den positiven Schwung aus der Vorbereitung mitzunehmen und die Position in der Tabelle zu festigen.