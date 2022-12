Uwe Kruse wird neuer Trainer

Nach intensiven Gesprächen in angenehmer Atmosphäre konnte nun für die nächste Saison 23/24 mit Uwe Kruse ein erfahrener Trainer für die 1. Mannschaft gewonnen werden, dessen Gesicht im Verein bereits bekannt ist. In der Zeit von 2008-2012 trainierte Uwe Kruse bereits die A-Jugend der JSG Schapen-Beesten und kennt mehrere Spieler unserer Mannschaft daher schon sehr gut. Durch seine anschließenden Trainerstationen in Beesten, Holte, Bramsche, Bawinkel und Brögbern bringt er viele wichtige Erfahrungen aus dem Seniorenbereich mit, die einen absoluten Mehrwert für die Mannschaft und den Verein bieten. Wir freuen uns Dich wieder im Verein begrüßen zu dürfen.