User: FLF-Frauen sollen Heimspiele im „Stade de Luxembourg“ bestreiten

Die unter dem Thema der Gleichberechtigung geführte eingangs erwähnte Online-Diskussion veranlasste die FuPa-Redaktion dazu, ihre User zu fragen, wie sie dazu stehen, ob die Frauen-Nationalmannschaft ihre Heimspiele im „Stade de Luxembourg“ bestreiten solle.

Das Ergebnis fiel eindeutig aus: 67,6 Prozent der 71 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also mehr als zwei Drittel, gaben an, dass dies ihrer Meinung so sein sollte. 29,6 Prozent, also nicht einmal ein Drittel sprachen sich dagegen aus, im fast 10.000 Zuschauer fassenden Stadion zu spielen. Der Rest war sich seiner Sache nicht sicher.