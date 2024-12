UPDATE: »Platz total aufgeweicht« - Absage in Hankofen

Nix geht! Die SpVgg Hankofen-Hailing muss ihr letztes Heimspiel im Jahr 2024 in der Regionalliga Bayern absagen. "Der Platz ist wie befürchtet total aufgeweicht. Die Verletzungsgefahr wäre schlicht zu groß", erklärt Spielertrainer Tobias Beck, der beteuert: "Wir hätten wahnsinnig gerne noch gespielt, zumal wir ja jetzt die Nachholspiele mit ins neue Jahr schleppen. Das ist auch alles andere als günstig." Nun stehen die "Dorfbuam" vor einem Dilemma, das sicher niemand gewollt hat: Vergangene Woche Absage in Illertissen, dieses Wochenende Absage des Heimspiels gegen Türkgücü München - aber der Verband hat für kommende Woche, den 7. Dezember noch das Ostbayernderby in Vilzing angesetzt. Pikanterweise hat die DJK wiederum auch diese Woche bereits das Heimspiel gegen Ansbach absagen müssen. Eine vertrackte Lage für alle Beteiligten! Fände das Spiel tatsächlich statt, hätte Hankofen vor der abschließenden Partie satte drei Wochen Pause gehabt...



"Was willst machen? Freilich ist auch unser Trainingsplatz mittlerweile arg in Mileidenschaft gezogen worden. Wir werden trotzdem weitertrainieren müssen und dann schauen wir mal, ob nächste in Vilzing noch gespielt werden kann", meint Beck.