UPDATE - FuPa-Elf der Woche: Der große Überblick

– Foto: FuPa-Grafik

Die Elf der Woche von FuPa für die Gebiete Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald, Nördlicher Schwarzwald und Neckar-Fils steht auch in der Spielzeit 2023/2024 im besonderen Fokus. Wer es in welcher Liga in die Elf der Woche geschafft hat, könnt ihr diesem Text entnehmen.