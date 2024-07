Teamcheck SV Grün-Weiss Sommerrain II: Ausblick auf die neue Saison

Erfolgreiche Hinrunde und Herausforderungen in der Rückrunde

Die vergangene Saison begann vielversprechend für den SV Grün-Weiss Sommerrain II. "Die Hinrunde mit dem 6. Platz abzuschließen, hat uns/mich etwas überrascht, aber auch gezeigt, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt, wenn jeder mitzieht", so Nützler. Die Rückrunde stellte das Team jedoch vor größere Herausforderungen. Aufgrund von Spielerengpässen in der ersten Mannschaft musste die zweite Mannschaft oft mit einer ersatzgeschwächten Truppe antreten. "Mit etwas mehr Spielglück und weniger Verletzungspech hätte auch mehr als der 8. Platz herausspringen können", resümierte Nützler, zeigte sich jedoch insgesamt zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft.