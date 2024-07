Unterhaching sondiert weiter den Transfermarkt – 1860-Transferziel Vollath fehlt

Heimstetten – Die SpVgg Unterhaching hat den ersten Härtetest nach dem Trainingslager gegen die Reserve des FC Bayern München mit 2:3 verloren. Die Verantwortlichen zeigten sich im Anschluss dennoch zufrieden mit dem Auftritt. „Wir haben knallhart trainiert und das Ergebnis interessiert mich 0,0“, sagte Manfred Schwabl im Anschluss an das Spiel. Glücklich schätzte sich der Haching-Boss über die Atmosphäre im Team, wenn gleich er zur Vorsicht mahnte: „Ich bin da sehr zurückhaltend. Mich interessiert erst, was vor dem Punkspielstart passiert.“

Marc Unterberger setzte bei dem Test auf einen Mix aus Neuzugängen und Altbewährten. In der Abwehr starten mit Max Lamby, Viktor Zentrich, Manuel Stiefler und Markus Schwabl vier Spieler aus der starken Aufsteigersaison in der 3. Liga. Im Mittelfeld begannen neben Sebastian Maier, Boipelo Mashigo und Alexander Leuthard auch Neuzugang Robin Littig (SpVgg Greuther Fürth). Vorne durften Julian Kügel (FC Ingolstadt 04) und Lenn Jastremski (FC Bayern) beweisen.

Jastremski erzielte auch prompt beide Hachinger Treffer. Gefehlt haben die beiden Bayern-Leihgaben. Maximilian Hennig verspürte Schmerzen beim Aufwärmen. Auf den 16-jährigen Gibson Nana Adu verzichtete Marc Unterberger ebenfalls. Bei beiden eine Vorsichtsmaßnahme.

Das Tor hütete Konstantin Heide. Der 18-Jährige geht als Nummer Eins in die neue Saison und zeigte eine gute Leistung. Im Kader fehlte derweil René Vollath. Der TSV 1860 will den letztjährigen Stammkeeper der Hachinger holen, ist aber nicht bereit, die aufgerufene Ablöseförderung für Vollath zu erfüllen. Die Löwen schauen sich inzwischen auch nach Alternativen um. Wechselt der 34-Jährige noch in diesem Transferfenster, müsste Haching selbst wieder aktiv auf Torwartsuche gehen oder auf einen in der 3. Liga noch unerfahrenen Nachwuchskeeper setzen.

„Der Transfermarkt hält die ein oder andere Überraschung offen.“

Marc Unterberger, Trainer der SpVgg Unterhaching, will weitere Transfers nicht ausschließen.

„Das ist noch eine offene Position. Aktuell haben wir noch René Vollath, der bei uns unter Vertrag steht. Wir haben ihn jetzt das Wochenende nicht mitgenommen. Schauen wir mal, was bei der Personalie noch passiert“, sagte Unterberger auf Nachfrage. Das Verhältnis zwischen Trainer und dem von 1860 umgarnten Vollath sei durch die aktuelle Situation nicht belastet. Schwabl wollte sich nicht zur Torwart-Personalie äußern, lobte aber die „sehr solide“ Leistung von Heide.

Auch abseits der Torhüter-Position könnte im Kader der Hachinger noch was passieren. „Der Transfermarkt hält die ein oder andere Überraschung offen. Es gibt noch eine oder zwei Positionen, an denen wir am Überlegen sind. Wenn nichts kommt, haben wir eine gute Mannschaft, die für die 3. Liga gerüstet sein wird. Und wenn noch jemand kommt, werden wir sicherlich nicht Nein sagen.“ (btfm)