„Unsauber und schlampig“: Bender sieht nach Haching-Sieg noch Luft nach oben

Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching bleibt in der neuen Saison weiterhin ungeschlagen. An einem verregneten Samstagnachmittag setzten sich die Vorstädter mit 3:0 gegen die SpVgg Ansbach durch. Damit ist die Mannschaft von Trainer Sven Bender neuer Spitzenreiter in der Regionalliga Bayern.

Zweites Spiel, zweites Tor: Neuzugang Aigboje staubt zur Führung ab