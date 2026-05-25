Union Nettetal holt Leistungsträger Winkens aus Beeck zurück

Für Nettetal ist die Rückkehr ein starkes Signal. Winkens gehörte in seiner ersten Zeit beim SCU zu den prägenden Offensivspielern und lieferte über mehrere Jahre solide bis starke Zahlen. In der Oberliga-Saison 2022/23 kam er auf 40 Einsätze, 14 Tore und vier Vorlagen. In der Spielzeit 2023/24 folgten 32 Partien mit sieben Treffern und fünf Assists, ehe er 2024/25 in 30 Spielen vier Tore und eine Vorlage beisteuerte. Auch in der Abstiegsrunde im Frühjahr 2022 hatte er bereits dreimal getroffen.

Beim FC Wegberg-Beeck lief es für Winkens dagegen nicht so reibungslos wie zuvor in Nettetal. In der laufenden Mittelrheinliga-Saison stehen für ihn 15 Spiele, ein Tor und eine Vorlage in der Statistik. Nun soll er beim SC Union wieder in ein Umfeld zurückkehren, in dem er bereits bewiesen hat, dass er Verantwortung übernehmen kann.