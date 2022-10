Unglückliche Niederlage stürzt den TSV endgültig in den Abstiegskampf!

In einem klassischem 0:0-Spiel, entpuppte sich die SpVgg aus Baiertal am Ende als glücklicher Sieger. Ein Sonntagsschuss in der 77. Minute brachte den TSV letztendlich auf die Verliererstraße und stürzt den TSV endgültig in den Abstiegskampf.

Krankheitsbedingt musste Trainer Rosenfelder auf zahlreiche Stammspieler verzichten. Trotzdem hätte Kinzel nach sechs Minuten früh die Weichen zu einer soliden Vorstellung stellen können. Die Szene war bezeichnend für das gesamte Spiel, als der Stürmer den Ball vor dem leeren Tor nicht traf. In einer ereignisarmen ersten Hälfte hatte der TSV die deutlich besseren Torchancen, konnte aber kein Kapital aus den wenigen, aber vielversprechenden Tormöglichkeiten schlagen. Beide Teams neutralisierten sich über 90 Minuten weitestgehend zwischen den Strafräumen. Es war ein typischen 0:0-Spiel…

Kein anderes Bild in der zweiten Hälfte, bis sich Baiertals Keller zweimal ein Herz fasste und im ersten Versuch aus gut 25 Meter die Latte traf. Der zweite Versuch schlug dann im TSV-Tor ein. 77 Minuten lang schien es keinen Sieger zu geben, doch dann überschlugen sich quasi die Ereignisse. Unmittelbar nach dem Führungstreffer in der 77. Minute, erreichte ein Ball aus dem Mittelfeld den mittlerweile eingewechselten Adrian Kretz im Strafraum. Gekonnt legte er den Ball am Baiertaler Schlussmann vorbei und musste nur noch einschieben…konnte er aber nicht, weil ihn der Torhüter klassisch von den Beinen holt. Einen klareren Elfmeter hat die Fussballwelt wohl noch nicht gesehen und in 9 ½ von 10 Fällen führt das wohl auch zu jenem. Doch nicht an diesem Nachmittag. Die Pfeife des sonst soliden Unparteiischen blieb stumm und führte auch auf Baiertals Seite zu einem beschämenden, teils hörbaren Schmunzeln. Auch das passt zur momentanen Situation. Rein hypothetisch waren es mindestens die Punkte 5 oder 6, die dem TSV in dieser Saison durch haarsträubende Fehlentscheidung der Unparteiischen fehlen. Mindestens zwei hochkarätige Torchancen in der Schlussphase, verdaddelte der TSV dann noch eigenverschuldete. Unterm Strich war es wieder die mangelnde Chancenverwertung, die einen Punktgewinn verhinderte. Einen Sieger hatte das Spiel so oder so nicht verdient.