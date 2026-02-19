Ungewöhnliche Frühschoppen-Generalprobe als Einstimmung auf die Bayern SpVgg Hankofen: Aus dem ursprünglich geplanten Test auf Naturrasen gegen die SpVgg Plattling wurde nichts +++ Partie findet aufgrund der Witterungsverhältnisse am Samstag um 10:15 Uhr auf dem Straubinger Kunstrasen statt von Mathias Willmerdinger · Heute, 17:05 Uhr · 0 Leser

Tobias Gayring und die "Dorfbuam" stimmen sich mit dem finalen Test gegen die SpVgg Plattling für den Auftakt gegen den FC Bayern II ein. – Foto: Robert Geisler

Eine Woche vor dem Start in die Frühjahrsrunde der Regionalliga Bayern testet die SpVgg Hankofen-Hailing ein letztes Mal - allerdings anders als geplant. Ursprünglich wäre angedacht gewesen, am Samstag um 14 Uhr bei der SpVgg Plattling erstmals im neuen Jahr auf Naturrasen zu spielen. Das Winterwetter macht aber den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Auf natürlichem Geläuf geht nichts, und so treffen sich die Teams aus Hankofen und Plattling am Samstag in Straubing auf künstlichem Untergrund, wo nur noch um 10:15 Uhr zu äußerst ungewöhnlicher Anstoßzeit ein Termin frei war.



Auf Naturrasen konnten die "Dorfbuam" bislang weder trainieren noch spielen. Das ist mit Blick auf den Start kommende Woche alles andere als optimal. Denn nicht nur Cheftrainer Tobias Beck weiß: "Kommende Woche zu Gast beim FC Bayern II im Grünwalder Stadion werden wir ganz sicher auf Naturrasen spielen." Aber jammern hilft nichts. "Freilich hätte ich es mir anders gewünscht. Wir müssen jetzt eben damit umgehen", so Beck. Noch aus einem anderen Grund sehnt er eine Rückkehr zu normalen Verhältnissen herbei: "Die Belastung auf Kunstrasen ist anders und geht mehr auf die Gelenke. Dadurch bedingt haben wir schon auch mit den ein oder anderen Wehwehchen zu kämpfen."

Tobias Beck hofft, dass er mit seiner Truppe zumindest in der kommenden Woche auf Naturrasen trainieren kann. – Foto: Robert Geisler











. Mit Kiebitz Beck im Grünwalder Stadion, der fleißig beobachtet? "Eher unwahrscheinlich, weil wir morgen noch Training haben. Aber ich werde ganz sicher meine Fühler ausfahren und mich mit Infos versorgen", schmunzelt der Coach. Beck blickt dennoch lieber nach vorne und ärgert sich nicht über Dinge, die er eh nicht ändern kann. "Jetzt proben wir nochmal auf Kunstrasen und wollen das Beste daraus machen. Ich will wieder eine hohe Intensität sehen. Die haben wir auch in Cham an den Tag gelegt, auch wenn wir mit dem Ergebnis von 2:2 nicht zufrieden sein konnten. Ich will sehen, dass die Jungs 90 Minuten die Spannung hochhalten und Gas geben. Mit Plattling spielen wir jetzt gegen einen Bezirksligisten, und da wollen wir freilich in erster Linie zwei Dinge umsetzen: Vorne einige Tore erzielen und hinten zu Null spielen." Der Auftaktgegner in der Liga, der FC Bayern II, startet übrigens schon am morgigen Freitagabend mit dem Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching in die Restsaison . Mit Kiebitz Beck im Grünwalder Stadion, der fleißig beobachtet? "Eher unwahrscheinlich, weil wir morgen noch Training haben. Aber ich werde ganz sicher meine Fühler ausfahren und mich mit Infos versorgen", schmunzelt der Coach.