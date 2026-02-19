Bayern-Amateure starten »Neuanfang« Freitagabend: Der FC Bayern II und die SpVgg Unterhaching eröffnen die Frühjahrsrunde in der Regionalliga Bayern von Mathias Willmerdinger · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

FCB II-Coach Holger Seitz muss in der Frühjahrsrunde auf einige Akteure verzichten. – Foto: Thomas Gierl

Es geht wieder los: Die Regionalliga Bayern startet am Freitagabend mit einem Kracher in die Frühjahrsrunde. Die Bayern-Amateure empfangen im Grünwalder Stadion die SpVgg Unterhaching zum S-Bahn-Derby. Während es für die Hausherren nach einer bisher punktetechnisch (Platz 8/27 Punkte) enttäuschenden Saison hauptsächlich ums Prestige geht, sind die Hachinger als Tabellenzweiter mittendrin im Titelrennen. Zahlreiche Gästefans dürften den Weg auf Giesings Höhen finden. Anstoß ist um 19 Uhr.

Morgen, 19:00 Uhr FC Bayern München FC Bayern II SpVgg Unterhaching Haching 19:00 live PUSH



Zahlreiche Akteure hat der FC Bayern in der Winterpause abgegeben, was unter den Fans für kontroverse Diskussionen sorgte. Wer ist nicht mehr mit dabei? Mit Felipe Chávez (1. FC Köln), Grayson Dettoni (SV Darmstadt 98), Javier Fernández (1. FC Nürnberg), Jussef Nasrawe (SV Ried), Magnus Dalpiaz (AC Milan) und Richard Meier (SpVgg Unterhaching) hat der FCB gleich sechs Spieler verliehen. Das ist aber noch nicht alles, denn Adin Licina (Juventus Turin) und Max Mergner (Vienna First FC) haben sich darüber hinaus für einen festen Wechsel entschieden. Macht acht Abgänge! Demgegenüber steht mit Mudaser Sadat, dessen Leihe bei SKU Amstetten vorzeitig beendet wurde, nur ein einziger Neuzugang.



Cheftrainer Zahlreiche Akteure hat der FC Bayern in der Winterpause abgegeben, was unter den Fans für kontroverse Diskussionen sorgte. Wer ist nicht mehr mit dabei? Mit Felipe Chávez (1. FC Köln), Grayson Dettoni (SV Darmstadt 98), Javier Fernández (1. FC Nürnberg), Jussef Nasrawe (SV Ried), Magnus Dalpiaz (AC Milan) und Richard Meier (SpVgg Unterhaching) hat der FCB gleich sechs Spieler verliehen. Das ist aber noch nicht alles, denn Adin Licina (Juventus Turin) und Max Mergner (Vienna First FC) haben sich darüber hinaus für einen festen Wechsel entschieden. Macht acht Abgänge! Demgegenüber steht mit Mudaser Sadat, dessen Leihe bei SKU Amstetten vorzeitig beendet wurde, nur ein einziger Neuzugang.Cheftrainer Holger Seitz erklärt die Personalrochaden wie folgt: "Natürlich ist es herausfordernd, wenn ein so großer Teil der Mannschaft den nächsten Schritt macht. Gleichzeitig unterstreicht genau das einmal mehr die exzellente Arbeit am Campus – insbesondere mit Blick auf die Ligen und Vereine, in denen unsere Spieler nun ihre nächsten Schritte gehen. Unser klarer Auftrag ist es, junge Spieler auf den Herrenfußball vorzubereiten, und diesem sind wir auch in diesem Winter wieder mit Bravour nachgekommen."

Trotz der Veränderungen sieht Seitz dem Auftakt positiv entgegen: "Hinter uns liegen sechs intensive Vorbereitungswochen, in denen alle Jungs sehr fleißig und motiviert gearbeitet haben. Auch die Leistungen in den Testspielen waren ordentlich. Nichtsdestotrotz fühlt es sich nach der Winterpause ein Stück weit wie ein Neuanfang an. Mir – und auch den Jungs – ist es egal, welcher Gegner in dieser Liga auf uns wartet. Entscheidend ist, dass am Freitag jeder die Bereitschaft zeigt, dieses Spiel gewinnen zu wollen und Woche für Woche an sich arbeitet.“"





Spannendes Talent: Laris Stjepanovic (re.) stieß im Winter zu den Hachingern. Der 18-Jährige hatte mit 19 Treffern in 21 Partien für den TSV Grünwald in der Landesliga Südost auf sich aufmerksam machen können. – Foto: Sven Leifer