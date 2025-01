Undorf: 5 neue Spieler, aber überraschende Abgänge

Viertletzter der Hinrundentabelle, Zweiter der Rückrundentabelle hinter dem designierten Meister SV Töging – die Undorfer haben sich mächtig gesteigert im Laufe der Herbstrunde. Seit sieben Partien sind sie ungeschlagen (5/2/0). „Wir sind absolut zufrieden mit dem bisher Erreichten, aber unzufrieden mit dem Saisonstart“, bringt es Reinhard Roderer auf den Punkt. Roderer trainierte zwölf Jahre lang selbst die Kicker vom Jahnweg, ist mittlerweile Teammanager und weiterhin nah dran an der Mannschaft. „Wenn wir nicht so einen schlechten Start gehabt hätten...“, trauert er der durchwachsenen Hinrunde hinterher. „Vermutlich wird nach hinten nichts mehr anbrennen und nach ganz vorne auch nichts mehr gehen.“



Zumindest den ein oder anderen Tabellenplatz möchten die Mannen um Kapitän Fabian Fischer noch gutmachen. „Wir wollen kein Spiel mehr verlieren“, lautet die ehrgeizige Parole der Trainer Steffen Drechsel und seines spielenden „Co's“ Maximilian Fischer. Die zwei ergänzen sich hervorragend; Fischer bekommt in der Trainingsgestaltung viele Freiheiten. „Mit der Arbeit, die sie abliefern, sind wir sehr zufrieden“, lobt Roderer. Die logische Konsequenz: „Wir haben mit beiden schon im November verlängert.“



Unterdessen kam Bewegung in den Kader des Kreisligisten. Drei Winterabgängen stehen fünf neue Gesichter gegenüber. Während der Wechsel von Andreas Richnowski zum TV Hemau frühzeitig abgesprochen war, kamen zwei andere Weggänge überraschend. Maximilian Nurtsch und Philipp Seitz schlossen sich relativ kurzfristig dem Bezirksligisten FC Pielenhofen-Adlersberg an (wir berichteten). Den dreien wünschen die ASV-Verantwortlichen alles Gute für ihren weiteren sportlichen Weg. Die hinterlassenen Lücken werden nur schwer zu stopfen sein.



Gelingen soll das unter anderem durch den zurückgekehrten Christian Zeneli. Der 22-Jährige ist ein Undorfer Eigengewächs und spielte zuletzt für den SV Wenzenbach, bei dem er vorrangig in der Zweiten eingesetzt wurde. Allerdings wird Zeneli nach jetzigem Stand erst am letzten Spieltag der Saison spielberechtigt sein, da keine Einigung über die Ablösesumme erzielt wurde. Von Pielenhofen wechselt der junge Offensivspieler Lukas Plattner (19) an den Jahnweg. Der Youngster ist der Enkelsohn der Undorfer Torwartlegende Franz Plattner. Außerdem kommt vom SV Wenzenbach Andrii Deiak (25), der nach Undorf gezogen ist. Aus der eigenen A-Jugend wurden Kiro Bareither und Vesco vorzeitig in den Herrenbereich hochgezogen. Damit geht der ASV seinen Weg weiter: „Viele unserer ehemaligen Jugendspieler spielen jetzt in der Ersten“, weiß Roderer.