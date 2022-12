Und dann schockten Shinji Kagawa und Alexander Isak Rot-Weiss Essen Im November 2018 kassierte Rot-Weiss Essen eine 0:5-Packung bei Borussia Dortmund II - dabei setzte der BVB Shinji Kagawa, Sebastian Rode und Alexander Isak ein.

Rot-Weiss Essen hat seit geraume Zeit versucht, die Regionalliga West zu verlassen und endlich in die 3. Liga aufzusteigen. Im Sommer 2022 war es dann endlich so weit, doch der Weg bis zum vermeintlichen Triumph ist ein steiniger gewesen . In der Saison 2018/19 lief nicht allzu viel zusammen und RWE erreichte nur Rang acht. Bezeichnend für das Gesamtabschneiden war sicherlich die 0:5-Klatsche bei Borussia Dortmund II, doch der BVB traf seinerseits mit keiner normalen Regionalliga-Mannschaft an.

Vor dem Gastspiel an der Roten Erde hatte Rot-Weiss Essen gerade Selbstvertrauen getankt. Nach einem schwierigen September ohne Liga-Sieg gastierte die Auswahl des damaligen Trainers Karsten Neitzel am 6. November 2018 in Dortmund. Mit sieben Punkten aus drei Partien, unter anderem einem 1:1 gegen Rot-Weiß Oberhausen, schien sich der Traditionsverein gefangen zu haben, doch dann kam die böse Überraschung.

Kagawa, Rode und Isak in der Startelf

Borussia Dortmund setzte am 12. Spieltag gleich drei Spieler der Profis ein. Prominentester Name: Shinji Kagawa. Außerdem standen in der Startelf Sebastian Rode (mittlerweile wieder Leistungsträger bei Eintracht Frankfurt) und das junge Talent Alexander Isak (mittlerweile Torjäger bei Real Sociedad San Sebastian mit einem Transfermarkt-Marktwert von 40 Millionen Euro).

Isak trifft dreifach, Kagawa legt alle Tore auf

Bei den Profis hatte Isak Ladehemmungen, das war an jenem Abend gewiss nicht der Fall. Schon nach 28 Minuten hatte der Schwede seinen lupenreinen Hattrick vervollständigt (8., 17. und eben 28.). Auch nach dem Seitenwechsel kam RWE nicht zum Zug, was sicherlich damit zu tun hatte, dass Julian Schwermann innerhalb der ersten 60 Sekunden das 4:0 nachlegte (46.), Dominik Wanner sorgte wenige Augenblicke später schon für den 5:0-Endstand (48.). Alle fünf Treffer wurden von Kagawa, der 2021/22 in Belgien bei St. Truiden spielt und Schwarz-Gelb zwischenzeitlich für Manchester United verlassen hatte, vorbereitet.