UMW: Schmitt ersetzt Wagner auf der Trainerbank

Wie FuPa Luxemburg in Erfahrung bringen konnte, soll es kürzlich bei der Union Mertert-Wasserbillig zu einem Trainerwechsel bei der 1.Herren-Mannschaft gekommen sein. Laut den noch unbestätigten Informationen soll der Tabellenletzte des 2.Bezirks der 1.Division einen Schlussstrich unter die Zusammenarbeit mit Frank Wagner gezogen haben.

Der Nachfolger soll aus den eigenen Reihen kommen und es soll sich um den bisherigen Co-Trainer Michael Schmitt handeln. Dieser soll künftig vom langjährigen UMW-Spieler Jo Reuland assistiert werden. Der Fusionsverein rangiert als Absteiger aus der Ehrenpromotion nach erst drei Unentschieden bereits relativ abgeschlagen auf dem letzten Platz des 2.Bezirks der 1.Division und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg.

⚽️ According to yet unconfirmed information, D1 club of #Mertert-#Wasserbillig have promoted assistant coach Michael Schmitt to become head coach and thus succeeding Frank Wagner. Read more on 👉 https://t.co/X9PZwAYVfL (🇩🇪) #football #luxembourg #fupalux #letzebuerg #soccer pic.twitter.com/x8ZwXZBIiU